Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadele edecek 32 takım belli oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 3 Aralık Cuma gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.



Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.



İŞTE 5. TURDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR



Beşiktaş

Galatasaray

Fenerbahçe

Trabzonspor

Sivasspor

Yeni Malatyaspor

Alanyaspor

Kayserispor

Hatayspor

Göztepe

Konyaspor

Antalyaspor

Gaziantep FK

Giresunspor

Kasımpaşa

Fatih Karagümrük

Adana Demirspor

Altay

Bursaspor

MKE Ankaragücü

Ümraniyespor

Kocaelispor

Boluspor

Denizlispor

Samsunspor

Menemenspor

Bandırmaspor

Afjet Afyonspor

Mardin 1969 Spor

Bodrumspor

68 Aksaray Belediyespor

Ankaraspor





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