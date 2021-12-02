Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadele edecek 32 takım belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 3 Aralık Cuma gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE 5. TURDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR
Beşiktaş
Galatasaray
Fenerbahçe
Trabzonspor
Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Alanyaspor
Kayserispor
Hatayspor
Göztepe
Konyaspor
Antalyaspor
Gaziantep FK
Giresunspor
Kasımpaşa
Fatih Karagümrük
Adana Demirspor
Altay
Bursaspor
MKE Ankaragücü
Ümraniyespor
Kocaelispor
Boluspor
Denizlispor
Samsunspor
Menemenspor
Bandırmaspor
Afjet Afyonspor
Mardin 1969 Spor
Bodrumspor
68 Aksaray Belediyespor
Ankaraspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 3 Aralık Cuma gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE 5. TURDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR
Beşiktaş
Galatasaray
Fenerbahçe
Trabzonspor
Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Alanyaspor
Kayserispor
Hatayspor
Göztepe
Konyaspor
Antalyaspor
Gaziantep FK
Giresunspor
Kasımpaşa
Fatih Karagümrük
Adana Demirspor
Altay
Bursaspor
MKE Ankaragücü
Ümraniyespor
Kocaelispor
Boluspor
Denizlispor
Samsunspor
Menemenspor
Bandırmaspor
Afjet Afyonspor
Mardin 1969 Spor
Bodrumspor
68 Aksaray Belediyespor
Ankaraspor