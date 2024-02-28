Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldi!

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 3-1 kazandığı maçın rövanşında temsilcimiz Ziraat Bankkart, Guaguas'a normal sürede 3-0 mağlup oldu. Altın seti 15-7 kazanan ekibimiz, adını son dörde yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldi!
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28 Şubat 2024 20:51
Son güncelleme 28 Şubat 2024 23:32
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle Türkiye'ye avantajla dönen kırmızı beyazlı ekip, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, Diedhiou)

Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7

Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19)

RAKİBİ JASTRZEBSKI WEGIEL OLDU

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel oldu.

Deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza'yı evinde 25-22, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Jastrzebski Wegiel, yarı finalde Ziraat Bankkart ile eşleşti.

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