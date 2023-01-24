Ziraat Bankkart'ın konuğu ACH Volley

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya temsilcisi ACH Volley'i ağırlayacak.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
İlk maçta ACH Volley'i 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisini bir kez daha yenmesi durumunda çeyrek finale yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazanacak.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
İlk maçta ACH Volley'i 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisini bir kez daha yenmesi durumunda çeyrek finale yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazanacak.
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