Ziraat Bankkart'ın konuğu ACH Volley

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya temsilcisi ACH Volley'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'ın konuğu ACH Volley
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24 Ocak 2023 14:24
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya temsilcisi ACH Volley'i ağırlayacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İlk maçta ACH Volley'i 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisini bir kez daha yenmesi durumunda çeyrek finale yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazanacak.

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