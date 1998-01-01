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Zion, "He Got Game"in ikincisinde başrol oynayabilir!

Yönetmen ve yapımcı Spike Lee, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın, "He Got Game" filminin ikincisinde oynayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yönetmen ve yapımcı Spike Lee, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın, "He Got Game" filminin ikincisinde oynayabileceğini söyledi.

Lee ve filmin orijinalinin başrolünde yer alan eski NBA yıldızı Ray Allen, Jumpman'in "Encore" programında röportaj yaptılar Zion'ın dahil olması hakkında konuştular.

1998'deki ilk film, Lee tarafından yönetilmişti ve Allen da genç basketbol yıldızı adayı Jesus Shuttleworth olarak başroldeydi.

19 yaşındaki Zion'ın, filmin ikinci bölümünde başrlde oynayabilecek oyuncu adayı listesinde olduğu bildirildi:

"Koronavirüs pandemisinden önce onunla bir görüşme yapmaya çalışıyorduk. Ray Allen ve ben onunla New Orleans'da bir toplantı yapacaktık. Ben hala yapmaya varım."

Lee, Allen ile yıllar boyunca devam eden bir fikir alışverişi yaptığını ve ilk filmde yer alan dünyaca ünlü aktör Denzel Washington'ın dahil olmayabileceğini, ancak Rosario Dawson'ın dahil olabileceğini belirtti.

Lee özellikle konuştuğu insanların ilk filmden sonra karakterlere ne olduğunu görmek istediğini de ekledi:

"Hikaye kafamda bulanık, ama oldukça zengin. Gerçekleşirse gerçekleşir ve zorlamamak gerekiyor."


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