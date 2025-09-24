New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, 2025-26 sezonu öncesinde fiziksel olarak kendisini Duke Üniversitesi günlerinden beri en iyi durumda hissettiğini açıkladı.Williamson, bu gelişmeyi boks, saha çalışmaları ve çeşitli egzersizlerden oluşan yeni bir antrenman programına borçlu olduğunu belirtti.NBA'e adım attığı günden bu yana patlayıcı smaçları ve etkileyici süratli hücumlarıyla izleyicileri büyüleyen Williamson, sakatlıklar ve kondisyon sorunları nedeniyle kariyerinde istikrar sağlayamamıştı. Yedinci sezonuna girerken 25 yaşındaki yıldız, yepyeni bir enerjiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.Pelicans'ın medya gününde konuşan Williamson,ifadelerini kullandı.Williamson, geride kalan altı sezonda yalnızca iki kez 60 veya daha fazla maçta forma giyebildi. Pelicans tarafından 2019 yılında bir numaralı draft seçimi olarak lige adım atan yıldız, sakatlıklar nedeniyle sürekli tartışmaların odağında kaldı.Geçtiğimiz sezonu 22.7 sayı, 5.6 ribaund ve %57 şut yüzdesiyle tamamlayan Williamson, sağlıklı kaldığında rakip savunmalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Potaya yönelme gücü, Brandon Ingram ve CJ McCollum gibi takım arkadaşlarına alan yaratıyor.