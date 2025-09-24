24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Zion: "Duke'tan bu yana fiziksel olarak en iyi formumdayım"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, 2025-26 sezonu öncesinde fiziksel olarak kendisini Duke Üniversitesi günlerinden beri en iyi durumda hissettiğini açıkladı.

Zion: 'Duke'tan bu yana fiziksel olarak en iyi formumdayım'
Williamson, bu gelişmeyi boks, saha çalışmaları ve çeşitli egzersizlerden oluşan yeni bir antrenman programına borçlu olduğunu belirtti.

NBA'e adım attığı günden bu yana patlayıcı smaçları ve etkileyici süratli hücumlarıyla izleyicileri büyüleyen Williamson, sakatlıklar ve kondisyon sorunları nedeniyle kariyerinde istikrar sağlayamamıştı. Yedinci sezonuna girerken 25 yaşındaki yıldız, yepyeni bir enerjiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.


Pelicans'ın medya gününde konuşan Williamson, "Geçen yıl bir plan hazırladık: bokstan futbol sahasındaki çalışmalara, farklı egzersizlere kadar çok yönlü bir program uyguladık. Zamanla vücudumda büyük bir değişim hissettim. Uzun süredir ilk kez salona girdiğimde kendimi bu kadar iyi hissettim. Kolej yıllarımdan beri böyle bir fiziksel rahatlık yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.

Williamson, geride kalan altı sezonda yalnızca iki kez 60 veya daha fazla maçta forma giyebildi. Pelicans tarafından 2019 yılında bir numaralı draft seçimi olarak lige adım atan yıldız, sakatlıklar nedeniyle sürekli tartışmaların odağında kaldı.

Geçtiğimiz sezonu 22.7 sayı, 5.6 ribaund ve %57 şut yüzdesiyle tamamlayan Williamson, sağlıklı kaldığında rakip savunmalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Potaya yönelme gücü, Brandon Ingram ve CJ McCollum gibi takım arkadaşlarına alan yaratıyor.

