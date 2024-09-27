New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, bu sezon "intikam peşinde" olduğunu öne sürdü.



Pelicans'ın 2023-24 sezonunun sona ermesinin ardından Williamson, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin ile yaptığı bir sohbette, söylenenlerin kendisinde yankı bulduğunu ve ortaklıklarının geçen yıl nasıl evrildiği konusunda bir değişimi pekiştirdiğini söyledi:



"Benimle gerçekten gurur duyduğunu ve bana güvendiğini söylemişti. Bana tamamen güveniyor. Artık ufak şüpheler kalmadı. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Bunu konuşuyorduk ve bu süreçte hatalar yaptığımı kabul ediyorum. Böyle şeyler olamaz. Her maçı kişisel olarak algılamanın zamanı gelmiştir."



Williamson, bu yaz haftada beş gün sabah 6'da başlayıp ardından akşam 9'da antrenman yaptığı kararlı bir idman programı uyguladığını da sözlerine ekledi:



"İntikam peşindeyim. Belirli bir kişiye karşı değil. Sadece kendim için."



Williamson'ın adı, Pelicans'ın 2023 NBA Draftı'nda yükselmek ve Scoot Henderson'ı seçmek istemesiyle takas söylentilerinde ortaya çıkmıştı. Williamson hiçbir zaman resmi takas görüşmelerine dahil edilmemiş olsa da, söylentilerde adının yer alması, oyuncu ve takım arasında büyüyen gerginliğin bir işaretiydi.



Zion, 2023-24 sezonunda 70 maçta ortalama 22,9 sayı, 5,8 ribaund ve 5,0 asist kaydetmişti.



