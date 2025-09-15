Zetterer'den Galatasaray açıklaması!

Eintracht Frankfurt forması giyen Michael Zetterer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Perşembe günü Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçla ilgili konuşan Zetterer, "Kariyerimde bazı engellerle karşılaştım. Belki de bu yüzden Şampiyonlar Ligi maçında yer alabileceğim için daha da minnettarım. Şampiyonlar Ligi, bir oyuncu olarak kulüp düzeyinde ulaşabileceğiniz en büyük başarıdır, çok özel bir turnuva. Özel bir hazırlık yok. Bir oyuncunun kale önünde ne yaptığını, şutlarında veya penaltılarında bir kalıp olup olmadığını inceliyoruz. Bunu kupada da Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman yapıyoruz. Takımın taktiği elbette rakibe göre belli oluyor." dedi.
GALATASARAY MAÇI ATMOSFERİ
Galatasaray maçındaki atmosferle ilgili konuşan Zetterer, "Taraftarımızla birlikte iyi bir durumdayız. Destekleri inanılmaz, korkmamıza gerek yok. Galatasaray futbolcularının bizim tribünlere nasıl tepki vereceğini bilmiyorum ama diğer tribünlerin atmosferlerinden korkmuyorum. Aksine bu tür atmosferleri seviyorum, bunlar özel maçlar. Frankfurt'taki Avrupa geceleri hakkında hep olumlu şeyler duydum. Bizim için olumlu duygularla dolu bir akşam geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
VICTOR OSIMHEN
Vitor Osimhen ile ilgili gelen soruya cevap veren 30 yaşındaki Alman file bekçisi, "Victor Osimhen'e, Bundesliga'daki bir oyuncuya duyduğum saygıdan daha fazla ya da daha az saygı duymuyorum. Her rakibime saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.
