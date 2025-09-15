15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-2
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
2-2
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Zetterer'den Galatasaray açıklaması!

Eintracht Frankfurt forması giyen Michael Zetterer, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

calendar 15 Eylül 2025 23:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zetterer'den Galatasaray açıklaması!
Eintracht Frankfurt forması giyen Michael Zetterer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçla ilgili konuşan Zetterer, "Kariyerimde bazı engellerle karşılaştım. Belki de bu yüzden Şampiyonlar Ligi maçında yer alabileceğim için daha da minnettarım. Şampiyonlar Ligi, bir oyuncu olarak kulüp düzeyinde ulaşabileceğiniz en büyük başarıdır, çok özel bir turnuva. Özel bir hazırlık yok. Bir oyuncunun kale önünde ne yaptığını, şutlarında veya penaltılarında bir kalıp olup olmadığını inceliyoruz. Bunu kupada da Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman yapıyoruz. Takımın taktiği elbette rakibe göre belli oluyor." dedi.

GALATASARAY MAÇI ATMOSFERİ


Galatasaray maçındaki atmosferle ilgili konuşan Zetterer, "Taraftarımızla birlikte iyi bir durumdayız. Destekleri inanılmaz, korkmamıza gerek yok. Galatasaray futbolcularının bizim tribünlere nasıl tepki vereceğini bilmiyorum ama diğer tribünlerin atmosferlerinden korkmuyorum. Aksine bu tür atmosferleri seviyorum, bunlar özel maçlar. Frankfurt'taki Avrupa geceleri hakkında hep olumlu şeyler duydum. Bizim için olumlu duygularla dolu bir akşam geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

VICTOR OSIMHEN

Vitor Osimhen ile ilgili gelen soruya cevap veren 30 yaşındaki Alman file bekçisi, "Victor Osimhen'e, Bundesliga'daki bir oyuncuya duyduğum saygıdan daha fazla ya da daha az saygı duymuyorum. Her rakibime saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
