Zenit'e kötü haber: Wendel

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha Wendel, dizinden ağır bir sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zenit'e kötü haber: Wendel
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11 Ağustos 2024 11:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha Wendel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Zenit'in Dinamo Moskova ile oynadığı maçta sakatlanan Wendel'in durumu hakkında konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, "Wendel dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Detaylı tetkiklerde ne çıkacağını göreceğiz. Ona çok sert oynadılar ama yapacak bir şey yok. İki seçenek var. Önemli olan daha kötüye gitmemesi. Çapraz bağları kastediyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Brezilyalı oyuncu, Gabriel Sara transferi öncesi uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı-kırmızılı ekip, Zenit ile anlaşamamıştı. Öte yandan Wendel'in ismi, Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de de gündeme gelmişti.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Zenit forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol 8 asistlik performans göstermişti.


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