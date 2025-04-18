Zeki Çelik, Fulham yolunda!

Fulham, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in transferi için İtalyan ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zeki Çelik, Fulham yolunda!
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18 Nisan 2025 18:29
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, kariyerine Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, devre arası transfer döneminde 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Zeki'nin transferinden vazgeçmeyen Fulham, Roma ile görüşmelerine devam etti.

GELECEK YIL İNGİLTERE

Fulham ve Roma, Zeki Çelik'in transferi için yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. İki ekip arasında temaslar devam ederken bir aksilik olmaması durumunda Zeki'nin gelecek yıl İngiltere'de forma giymesi bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 37 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik'in Roma ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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