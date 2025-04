Zehra Güneş: 'Hatay ziyareti beni çok değiştirdi'

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, açıklamalar yaptı. UNİCEF'te 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak görev yapan kaptan, Şubat'ta Hatay'da depremzede çocuklarla gerçekleşen buluşmasında yaşama bakışının nasıl değiştiğini anlattı:



"Kız çocuklarının beni çok sevmesi gurur veriyor, benim de en sevdiğim şey kız çocukları. Sevgimiz karşılıklı. Çocuklar benim için çok özel, her zaman da öyle kalacak. Hatay'ı ziyaret ettikten sonra manevi olarak kendimi doyurmakla birlikte, hayatımda şikayet ettiğim şeyleri susturmayı başarabildim. Çünkü insan bazen geldiği yerin, gördüğü insanların her saniye yanında olunca kıymetini bilemiyor. O yüzden onlar beni görmekten ne kadar mutlu oluyorsa, benim de onları gördüğümde öğrendiğim çok fazla şey oluyor.



"HATAY EN GÜZEL YOLCULUĞUMDU"



"Bana küçücük çocuklar 'öğretmenim' diye seslendiğinde hissettiklerim ve birlikte resim yaptığımız anlar, son zamanlarda geçirdiğim en keyifli vakitti. Buraya gelince hayatımda dert olarak adlandırdığım şeylerin hiçbir şey olmadığını fark ettim. O dönemden sonra da bakış açımda çok fazla şey değişti.



O yüzden Hatay ziyareti benim hayatımda yaptığım en güzel yolculuklardan birisiydi. Ve devamı da olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum tekrardan onlarla birlikte olmayı. Çünkü hepsi minicik elleri ve kocaman kalpleri olan, gözlerinden umut ışıldayan inanılmaz çocuklar. Sabırsızlıkla bekliyorum tekrardan onlarla görüşmeyi."



"KAPTANLIK İTİCİ GÜCÜM OLDU"



Kaptanlığın sorumluluğu hakkında konuşan Güneş, "Sınırlarımı kaldırdığım bir sezon oldu. Kaptanlık benim itici gücüm oldu. Her yere düştüğümde veya bana 'yapamazsın' dediklerinde takımın gücü arkamda, Giovanni'nin eli sırtımda her zaman yapabileceğimi gösterdim kendime. Bunun sonucunda da aldığımız başarılarla birlikte çok onore oldum.



Benim için çok güzel bir sezon. Birçok kupa kazandık, önümüzdeki hafta da bir kupa ekleneceğine eminim ama gelecek sezonlar adına konuşmayı şu anda iddialı bulmuyorum. Ama yeni şampiyonluklar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"BIRBIRIMIZIN EKSIĞINI KAPATTIK"



"Önemli olan, yere düştüğümüzde de kaybettiğimizde de bu kızların buraya gelip ekstra antrenman istemeleriydi. Birbirimize olan tutumumuz, davranışımız, hep birlikte kalmamızı sağladı. Birisi bir hata yaptığında arkada düzeltemeyen kişi, 'Bu benim hatam' dedi. Biz bunları çok iyi yaptık. Sahanın her yerinde birbirimizin eksiklerini, hatalarını kapatabilmeyi çok iyi başardık."



"14 KADIN EVDE OTURUYORUZ!"



"Ben çok küçüktüm, bu kulüpte büyüdüm gerçekten. O yüzden birisi geldiğinde evimde misafir ediyormuşum gibi hissediyorum. Evime birisi gelmiş de ben onu çok iyi ağırlamak zorundaymışım gibi düşünüyorum. Ama bu takımdaki bütün kızlarla böyle.



Mesela biz antrenmandan çıkarız kızlara 'hadi gelin bize gidiyoruz' deriz, yemek sipariş ederiz, hepimiz birlikte otururuz. Yani 14 tane kadın evde nasıl oturabilir. Hep böyle bir hava vardı. Daha önceki senelerde de bu böyleydi."



"KAZANMA MIRASI VAR"



"Finalde sözde favori olmasak da kupayı müzemize getirdik. Çünkü biz VakıfBank'ız! Bu bir miras. Başarılar bu mirastan geliyor. Bu sene takıma katılan oyuncular, VakıfBank arması için savaşabilmeyi ve bunun ne demek olduğunu anlamaya çalıştılar. En önemli şey de bu zaten.



Başarı tek bir kupayla sınırlandırılmaz burada. Devamında ne olacağını kimse bilemez ama eminim ki şu an burada savaşmanın ve salonumuzda yazılı olan kupaların, rekorların ne demek olduğunu, bunun için savaşan oyuncuların nelerden fedakarlık ettiğinin buradaki bütün oyuncular farkında. O yüzden de biz çok başarılıyız.