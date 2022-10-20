Zapata'ya ırkçı saldırı: "Nereye gittiğini sanıyorsun?"

Atalanta forması giyen Kolombiyalı golcü Duvan Zapata, İtalya'da bir bankada ırkçı bir davranışa maruz kaldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zapata'ya ırkçı saldırı: 'Nereye gittiğini sanıyorsun?'
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20 Ekim 2022 16:28
Atalanta forması giyen Duvan Zapata, İtalya Bergamo'da finansal danışmanı ile  bir bankaya girmek istediği sırada ırkçı bir davranışla karşı karşıya kaldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Kolombiyalı golcü özel bir bankaya girmek istediği sırada güvenlik tarafından engellendi.

Eşofman ve sweatshirt ile güvenlik görevlilerince tanınmayan ve şüpheli olarak görülen Kolombiyalı golcüye, görevliler, "Nereye gittiğini sanıyorsun? Buradan geçemezsin" şeklinde tepkide bulundu.

Zapata, bu davranışın ardından, kim olduğunu ve neden bankaya girmek istediğini açıklayarak kendini tanıtmaya çalıştı. Zapata ve güvenlik arasında birkaç dakika boyunca bu diyalog devam ederken, bankanın yöneticisinin araya girmesinin ardından olay kapandı.

Bankanın yöneticisi ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Duvan müşterilerimizden biri, ancak güvenlik bunu bilemezdi. Çalışanlar sadece işlerini yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

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