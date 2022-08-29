Zajc: 'Yenilgiyi hak etmedik'

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Konyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan başarılı futbolcu şu sözleri kullandı;



"Bizler açısından zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı, yenilgiyi hak etmediğimi düşünüyorum. Önümüze bakacağız çok daha iyisini yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz"





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