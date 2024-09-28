Yüzücü Bengisu Avcı'nın Kuzey Kanalı geçişi başladı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki beşinci parkuru olan Kuzey Kanalı için yüzmeye başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yüzücü Bengisu Avcı'nın Kuzey Kanalı geçişi başladı
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28 Eylül 2024 14:05
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı'nı geçmek için yüzmeye başladı.

İrlanda Donaghadee'den TSİ 06.38'de yüzmeye başlayan Bengisu Avcı'nın, Portpatrick'te sona erecek 35 kilometrelik parkuru yaklaşık 11 saatte tamamlaması bekleniyor.

Bengisu Avcı, geçişi Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 küresel amaç arasında yer alan "Sudaki Yaşam" için gerçekleştiriyor.

 

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