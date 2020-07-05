Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a Galatasaray sürprizi

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor kafilesini İstanbul'da ziyaret etti.

Haber; Sporx.com
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a Galatasaray sürprizi
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05 Temmuz 2020 20:45
Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçı öncesinde bordo-mavili takımı ziyaret etti.

23 yaşındaki oyuncu, "Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik." ifadelerini kullandı.

Lille'de ciddi bir sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı, 25 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



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