Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille zafere uçtu

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Sparta Prag ile Lille, Generali Ceska pojistovna Arena'da karşı karşıya geldi. Lille, maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Lille'nin golleri 45+1., 60. ve 75. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone'den geldi. Sparta Prag'ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal'dan geldi.
Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.
3 TANE ATTI, 80'DE ÇIKTI
Maçta attığı 3 golle yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı.
Milli oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.
Grubun diğer maçında İtalyan ekibi Milan, Celtic'i 3-1 mağlup etti.
Gruba 3 puanla başlayan Lille, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Celtic ile karşılaşacak. Sparta Prag ise aynı haftada Milan'a konuk olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
- A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2
- B Grubu
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
- C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1
- D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4
- E Grubu
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
- F Grubu
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
- G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
- J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
Karşılaşmada Lille'nin golleri 45+1., 60. ve 75. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone'den geldi. Sparta Prag'ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal'dan geldi.
Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.
3 TANE ATTI, 80'DE ÇIKTI
Maçta attığı 3 golle yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı.
Milli oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.
Grubun diğer maçında İtalyan ekibi Milan, Celtic'i 3-1 mağlup etti.
Gruba 3 puanla başlayan Lille, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Celtic ile karşılaşacak. Sparta Prag ise aynı haftada Milan'a konuk olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
- A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2
- B Grubu
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
- C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1
- D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4
- E Grubu
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
- F Grubu
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
- G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
- J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0