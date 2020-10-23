Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille zafere uçtu

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Lille karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille zafere uçtu
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22 Ekim 2020 23:55
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Sparta Prag ile Lille, Generali Ceska pojistovna Arena'da karşı karşıya geldi. Lille, maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Lille'nin golleri 45+1., 60. ve 75. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone'den geldi. Sparta Prag'ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal'dan geldi.

Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.

3 TANE ATTI, 80'DE ÇIKTI

Maçta attığı 3 golle yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı. 

Milli oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.

Grubun diğer maçında İtalyan ekibi Milan, Celtic'i 3-1 mağlup etti.

Gruba 3 puanla başlayan Lille, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Celtic ile karşılaşacak. Sparta Prag ise aynı haftada Milan'a konuk olacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR 

- A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2

- B Grubu

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

- C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1

- D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4

- E Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

- F Grubu

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

- G Grubu

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0

- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3

- I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3

- J Grubu

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2 

- K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

- L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0



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