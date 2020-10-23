Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille zafere uçtu

Timothy Weah'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Sparta Prag ile Lille, Generali Ceska pojistovna Arena'da karşı karşıya geldi. Lille, maçı 4-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Lille'nin golleri 45+1., 60. ve 75. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone'den geldi. Sparta Prag'ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal'dan geldi.Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.Maçta attığı 3 golle yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yeriniMilli oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.Grubun diğer maçında İtalyan ekibi Milan, Celtic'i 3-1 mağlup etti.Gruba 3 puanla başlayan Lille, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Celtic ile karşılaşacak. Sparta Prag ise aynı haftada Milan'a konuk olacak.CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0