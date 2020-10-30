Yusuf Erdoğan: "Son dakikada hak ettiğimizi aldık"

Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Yusuf Erdoğan: 'Son dakikada hak ettiğimizi aldık'
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30 Ekim 2020 22:12
Kasımpaşa oyuncusu Yusuf Erdoğan, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Yusuf Erdoğan açıklamasında; "Müthiş bir maç oldu. Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. Futbol bu yüzden güzel. Son dakikada da olsa hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bana bu statta çok anı biriktirtmediler. Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor. Trabzonspor'u yendiğimiz için mutluyuz. Herkesin yüreğine sağlık." dedi.


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