Yusuf Emre Fırat: 'Hedefim kayaklı koşuda ilk 50'ye girmek'

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında mücadele verecek Yusuf Emre Fırat, hedeflerinden bahsetti.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğan 22 yaşındaki Yusuf Emre, 13 yaşında antrenörünün keşfetmesiyle kayak sporuyla tanıştı.



Yusuf Emre, 2017'de Erzurum EYOF'ta, 2018 ve 2020 yıllarında Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yer aldı. 2019 ile 2020 Geçler Dünya Şampiyonası'nda da yarışan milli sporcu, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Kupası'nda altın madalya, Sırbistan FIS Yarışması'nda gümüş madalya, Finlandiya FIS Yarışması'nda da altın ve gümüş madalya kazandı.



Türkiye'yi Pekin'de temsil edecek 7 sporcudan biri olan Yusuf Emre, kayaklı koşuda başarılı olmak için yarışacak.



Fırat: "Gururluyuz, ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğiz"



Milli sporcu Yusuf Emre Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat öncesi hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



Pekin 2022'ye iyi hazırlandıklarını belirten Yusuf Emre, "İlk kez olimpiyatlara katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayalidir. Gururluyuz çünkü ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğiz. Olimpiyatlarda ilk 50'lerde olabilirsem ne mutlu bana. Asıl hedefim 2026 olimpiyatları." diye konuştu.



Yusuf Emre, ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Başarılı olmak için çok çalıştım. Buralara gelmemde ailemin çok büyük desteği oldu. Orada bulunacağım için şu an çok mutlular." ifadelerini kullandı.





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