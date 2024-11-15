Yusuf Demir'e iki talip birden!

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'e Süper Lig ve İsviçre'den talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir'e iki talip birden!
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15 Kasım 2024 10:08
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e Süper Lig'den ve İsviçre'den iki takım talip oldu.

21 yaşındaki kanat oyuncusunu Süper Lig'den isteyen takım Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK. İsviçre'den isteyen kulübün ise menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif ilettiği öğrenildi.

21 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Yusuf Demir, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre buldu.

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