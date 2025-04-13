Yürüyüş için yola çıkan edebiyat öğretmeni zirvelerin tutkunu oldu

Edebiyat öğretmeni Mustafa Eliaçık, 7 yıl önce profesyonel olarak başladığı dağcılık tutkusu sayesinde Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce zirve tırmanışı gerçekleştirdi.Çocukluktan itibaren büyük merak duyduğu doğada yıllarca yürüyüş yapan 55 yaşındaki Eliaçık, 2018 yılından itibaren profesyonel olarak dağcılıkla ilgilenmeye başladı.Eliaçık, ilk olarak Kayseri'deki dağlara tırmanış yaptıktan sonra Türkiye'nin farklı noktalarındaki zirvelere de yüzlerce kez tırmandı.Kayseri Arifmolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Eliaçık, okuldan geriye kalan zamanlarda dağlara tırmanış gerçekleştiriyor.Eliaçık, AA muhabirine, zamanının çoğunu okulda öğrencileriyle veya doğada geçirdiğini söyledi.Dağcılığın kendisini çok dinç hissettirdiğini belirten Eliaçık, "Tabiri caizse doğduğumdan beri doğadayım. Profesyonel olarak bu işe 2018 yılında başladım. Önce Kayseri'de Yılanlı Dağı'na, Ali Dağı'na, daha sonra Erciyes, ondan sonra Türkiye'nin bütün dağlarına tırmanmaya başladım." dedi.Eliaçık, doğanın güzelliklerine zirveye çıkarken şahitlik etmenin kendisini çok huzurlu hissettirdiğini ifade etti.Türkiye'de birçok bölgeye gittiğini vurgulayan Eliaçık, şöyle devam etti:"2018 yılından itibaren 761 kez Yılanlı Dağı'na, 300'ün üzerinde Ali Dağı'na tırmanışım var. Erciyes'e ise 55 tırmanış yaptım. Başta Aladağlar ve Ağrı olmak üzere Türkiye'de 3 bin 500 metre üzerindeki bütün dağlara çıktım. Cilo, Verçenik, Kaçkar, Ağrı ve Aydos dağları gibi zirvelerin hepsine tırmanışlar yapıyoruz. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Bütün herkese, doğaseverlere bu bir terapi. Kayseri'deki ve Kayseri dışındaki yüksek irtifa, zirve, tepe, dağ gibi yerlere tırmanışım 2 bini geçmiştir."Eliaçık, kendisinin de her dağcı gibi Everest'e tırmanış yapma hayali olduğunu dile getirdi.Doğada kendisini daha mutlu hissettiğini anlatan Eliaçık, şunları söyledi:"Doğanın gerçek sahipleri burada yatıyor. Kurdu, kuşu, otu, böceği hepsi burada. Ben onlarla daha çok mutlu oluyorum. Onlarla söyleşiyorum. Buradaki çoban köpekleri bile bana alıştı. Yani ben geldiğim zaman onlara yem getiriyorum. Kafam burada rahatlıyor. Burada mutlu oluyorum. Okulda çocuklar sabırsızlıkla mayıs, haziran ayını bekliyor. Onlara tırmanış için söz verdim. Daha önce Ali Dağı'na defalarca çıkarttım. Hem bireysel olarak hem topluluk olarak. Onlara da faydamız oluyor."