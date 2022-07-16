Galatasaray, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray, ilk yarıda etkisiz bir görüntü çizerken, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.



YUNUS AKGÜN SAHNEDE



Galatasaray'da ikinci yarıda Yunus Akgün sahne aldı. 59. dakikada takımının ilk golünü atan Yunus Akgün, 65. dakikada ise bu kez Gomis'e asist yaptı.



Galatasaray'da yeni transfer Sergio Oliveira da sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına Sigma Olomouc karşısında çıktı.



İlk hazırlık maçında Strum Graz'a 2-1, ikinci maçta MOL Fehervar'a 1-0 kaybeden Galatasaray, böylece 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ