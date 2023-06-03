Yukatel Kayserispor'da Başkanvekili Nurettin Açıkalın, umut saçtı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kendi evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da, Başkanvekili Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından stat çıkışında gazetecilere açıklama yapan Açıkalın, bugün sahada hareketli güzel bir maç ortaya konulduğunu belirterek, "Pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Talihsiz de bir gol yedik. Ama şu anda söylenecek başka bir şey yok. Önümüzde Sivas maçımız var. O maçımızda layıkıyla bitirip ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.



Kayserispor için zor bir sezon geçtiğini ama zorlukları da aşmaya bildiklerini dile getiren Açıkalın;



"Sorunlar bitmiyor, bitmezde. Her zaman karşınıza birtakım bir şeyler çıkabilir. Bizim de görevimiz bunların üstesinden gelmek. Daha güzel günlerin bizi beklediğini söyleyebilirim. Transfer tahtasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Az kaldı. Muhatap kulüplerle, alacaklılarla görüşmelerimiz başladı. Bertolacci konusu devam eden bir süreç. Hemen tamamlanacak bir süreç değil. İlk aşaması bitti. Onunla ilgili de girişimlerimiz olacak. Bir şekilde çözülecek" dedi.





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