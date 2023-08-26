Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, AZ Alkmaar'da forma giyen genç golcü Yusuf Barasi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'yi transfer etti
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26 Ağustos 2023 22:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, santrafor Yusuf Barasi'yi renklerine bağladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı. 

Yusuf Barasi altyapısından yetiştiği AZ Alkmaar ile 22 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

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