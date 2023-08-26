Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, santrafor Yusuf Barasi'yi renklerine bağladı.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.



Yusuf Barasi altyapısından yetiştiği AZ Alkmaar ile 22 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.



