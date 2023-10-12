Youri Tielemans, Aston Villa'dan ayrılmak istiyor!

Leicester City'den ayrıldıktan sonra Aston Villa ile sözleşme imzalayan Youri Tielemans, takımdan ayrılmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Youri Tielemans, Aston Villa'dan ayrılmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 18:21
Aston Villa'da istediği performansı sergileyemeyen Youri Tielemans için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Unai Emery ile yıldız barışmayan Youri Tielemans'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Haberde 8 Premier Lig maçına çıkan ancak hiçbirinde 11'de yer almayan Belçikalı oyuncunun takımda mutsuz olduğu aktarıldı.

26 yaşındaki orta sahanın ocak transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde yer almış ancak oyuncu tercihini Premier Lig ekibinden yana kullanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery