Youri Tielemans, Aston Villa'dan ayrılmak istiyor!

Aston Villa'da istediği performansı sergileyemeyen Youri Tielemans için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Unai Emery ile yıldız barışmayan Youri Tielemans'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



Haberde 8 Premier Lig maçına çıkan ancak hiçbirinde 11'de yer almayan Belçikalı oyuncunun takımda mutsuz olduğu aktarıldı.



26 yaşındaki orta sahanın ocak transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.



Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde yer almış ancak oyuncu tercihini Premier Lig ekibinden yana kullanmıştı.



