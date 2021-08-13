UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Dinamo Batum'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti. Sivasspor uzatmada durumu 1-1 yaptı ve tur atladı.



Dinamo Batum'un golünü 79. dakikada Giorgi Pantsulaia kaydetti. Sivasspor'un golü 109. dakikada Jorge Felix'ten geldi.



Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. İlk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Uğur Çiftçi, ceza alanındaki Sefa Yılmaz'ı meşin yuvarlak buluşturdu. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan James, hemen yanındaki Fajr'a pasını verdi. Fajr'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Dinamo Batum tehlikeli geldi. Oyuna ikinci yarının başında giren Pantsulaia'nın ceza sahası içinden çektiği şutta top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

78. dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Teidi, arka direkte Pantsulaia'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Pantsulaia, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

85. dakikada Gradel'in soldan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın arka direkte topu kontrol ederek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (UZATMALAR)



92. dakikada Yatabare'nin ceza yayının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin solundan farklı şekilde dışarı gitti.

105+1. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Gradel, ceza alanı içinde Felix'e pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sektikten sonra rakip defans oyuncuları tarafından kornere gönderildi.

109. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta Ziya Erdal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Felix, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz (Dk. 69 Cofie), Azubuike, Fajr (Dk. 81 Felix), Hakan Arslan (Dk. 103 Ziya Erdal), Kayode, James (Dk. 59 Yatabare), Sefa Yılmaz (Dk. 59 Gradel)



Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi (Dk. 113 Gagoshidze), Manjgaladze (Dk. 46 Pantsulaia), Jigauri (Dk. 73 Navalovski), Altunashvili (Dk. 113 Grozurek), Mamuchashvili (Dk. 102 Shindagoridze), Flamarion (Dk. 85 Nikabadze)



Goller: Dk. 78 Pantsulaia (Dinamo Batum), Dk. 109 Felix (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 2 Manjgaladze, Dk. 107 Teidi, Dk. 118 Navalovski (Dinamo Batum), Dk. 25 Ahmet Oğuz, Dk. 45 Fajr, Dk. 110 Felix (Sivasspor)



