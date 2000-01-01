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Yeni playoff formatı için, son kararı Michael Jordan vermiş!

NBA başkanı Adam Silver, Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan'ın sezonun yeni playoff formatına karar vermede rolünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan'ın sezonun yeni playoff formatına karar vermede rolünü açıkladı.

NBA, 2019-20 normal sezonuna 31 Temmuz'da devam edeceğini doğruladıktan sonra, dünya çapında basketbol taraftarları çok sevinmişti. Silver'a göre, basketbolseverlerin kararlaştırılan format için Jordan'a teşekkür etmesi gerekiyor.

Associated Press'ten Tim Reynolds, attığı tweet'te Silver'ın, lig yönetim kurulunun Jordan'ın halen playoff yarışı içinde olan 22 takımı geri getirme tavsiyesini aldığını belirtti:

"Adam Silver, NBA playofflarının 'gereksiz cazibe arttırıcı' olmamasında ısrar eden ve standart playoffların mümkün olduğunca normale yaklaşmasında ısrarcı olan kişinin Michael Jordan olduğunu söyledi."

Perşembe günü NBA Yönetim Kurulu'nun yeni formatı onaylamasından önce, ligin hangi yoldan geçeceği konusunda pek çok spekülasyon yapılmıştı.

Bazı uzmanlar, ligin sıkı programı yüzünden, doğrudan playofflara gitmesi gerektiğini savunuyordu. Başkaları ise, konferans farkı olmaksızın en iyi 16 takımın playofflara alınmasını istemişti.


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