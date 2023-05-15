Yeni milletvekilleri belli oldu! İşte 600 isim

Türkiye 14 Mayıs seçim sonuçlarına kilitlendi. Seçim sonrası Meclis'e giren isimler de belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin (14 Mayıs 2023) resmi olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.



2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.



Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.



Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.



Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı.



Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.



İşte il il parti parti Meclis'te yer alacak 600 isim...





ADANA



ÖMER ÇELİK / AK PARTİ



AHMET ZENBİLCİ / AK PARTİ



SUNAY KARAMIK / AK PARTİ



ABDULLAH DOĞRU / AK PARTİ



FARUK AYTEK / AK PARTİ



ORHAN SÜMER / CHP



MÜZEYYEN ŞEVKİN / CHP



BURHANETTİN BULUT/ CHP



SADULLAH KISACIK / CHP



AYHAN BARUT / CHP



MUHARREM VARLI / MHP



AYŞE SİBEL ERSOY / MHP



AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ



BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ



TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ / YEŞİL SOL PARTİ



ADIYAMAN



RESUL KURT / AK PARTİ



İSHAK ŞAN / AK PARTİ



MUSTAFA ALKAYIŞ / AK PARTİ



HÜSEYİN ÖZHAN / AK PARTİ



ABDURRAHMAN TUTDERE / CHP



AFYONKARAHİSAR



ALİ ÖZKAYA / AK PARTİ



İBRAHİM YURDUNUSEVEN / AK PARTİ



HASAN ARSLAN / AK PARTİ



BURCU KÖKSAL / CHP



MEHMET TAYTAK / MHP



HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ



AĞRI



RUKEN KİLERCİ / AK PARTİ



SIRRI SAKIK / YEŞİL SOL PARTİ



NEJLA DEMİR / YEŞİL SOL PARTİ



HEVAL BOZDAĞ / YEŞİL SOL PARTİ



AKSARAY



CENGİZ AYDOĞDU / AK PARTİ



HÜSEYİN ALTINSOY / AK PARTİ



RAMAZAN KAŞLI / MHP



TURAN YALDIR / İYİ PARTİ



AMASYA



HALUK İPEK / AK PARTİ



HASAN ÇİLEZ / AK PARTİ



REŞAT KARAGÖZ / CHP



ANKARA 1. BÖLGE



YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ



JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ



MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ



ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ



GAMZE TAŞÇIER / CHP



DENİZ DEMİR / CHP



ONUR KONURALP / CHP



SADULLAH ERGİN / CHP



MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP



ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP



MEVLÜT KARAKAYA / MHP



KORAY AYDIN / İYİ PARTİ



AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ



ANKARA 2. BÖLGE



VEDAT BİLGİN / AK PARTİ



LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ



ORHAN YEGİN / AK PARTİ



ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ



OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ



KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ



MURAT EMİR / CHP



İDRİS ŞAHİN / CHP



SEMRA DİNÇER / CHP



SADİR DURMAZ / MHP



ADNAN BEKER / İYİ PARTİ



ANKARA 3. BÖLGE



FUAT OKTAY / AK PARTİ



LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ



ÖMER İLERİ / AK PARTİ



ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ



AHMET FETHAN BAYKOÇ / AK PARTİ



TEKİN BİNGÖL / CHP



UMUT AKDOĞAN / CHP



MESUT DOĞAN / CHP



AYLİN YAMAN / CHP



YAŞAR YILDIRIM / MHP



YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ



KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ



ANTALYA



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / AK PARTİ



MUSTAFA KÖSE / AK PARTİ



TUBA VURAL ÇOKAL / AK PARTİ



KEMAL ÇELİK / AK PARTİ



ATAY USLU / AK PARTİ



İBRAHİM ETHEM TAŞ / AK PARTİ



SURURİ ÇORABATIR / CHP



CAVİT ARI / CHP



ALİYE COŞAR / CHP



SERAP YAZICI ÖZBUDUN / CHP



ŞERAFETTİN KILIÇ / CHP



MUSTAFA ERDEM / CHP



ABDURRAHMAN BAŞKAN / MHP



HİLMİ DURGUN / MHP



UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ



AYKUT KAYA / İYİ PARTİ



HAKKI SARUHAN OLUÇ / YEŞİL SOL PARTİ



ARDAHAN



KAAN KOÇ / AK PARTİ



ÖZGÜR ERDEM İNCESU / CHP



ARTVİN



FARUK ÇELİK / AK PARTİ



UĞUR BAYRAKTUTAN / CHP



AYDIN



MUSTAFA SAVAŞ / AK PARTİ



SEDA SARIBAŞ / AK PARTİ



ÖMER ÖZMEN / AK PARTİ



BÜLENT TEZCAN / CHP



HÜSEYİN YILDIZ / CHP



SÜLEYMAN BÜLBÜL / CHP



EVRİM KARAKOZ / CHP



ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ



BALIKESİR



İsmail Ok - AK Parti



Belgin Uygur - AK Parti



Mustafa Canbey - AK Parti



Ali Taylan Öztaylan - AK Parti



Ensar Aytekin - CHP



Serkan Sarı - CHP



Burak Dalgın - CHP



Ekrem Gökay Yüksel - MHP



Turhan Çömez - İYİ Parti



BARTIN



Yusuf Ziya Aldatmaz - AK Parti



Aysu Bankoğlu - CHP



BATMAN



Ferhat Nasıroğlu - AK Parti

Keskin Bayrındır - Yeşil Sol Parti

Zeynep Oduncu - Yeşil Sol Parti

Mehmet Rüştü Tiryaki - Yeşil Sol Parti

Nurten Ertuğrul - Yeşil Sol Parti



BAYBURT



Orhan Ateş - AK Parti



BİLECİK



Halila Eldemir - AK Parti

Yaşar Tüzün - CHP



BİNGÖL



Feyzi Berdibek - AK Parti

Zeki Korkutata - AK Parti

Ömer Faruk Hülakü - Yeşil Sol Parti



BİTLİS



Turan Bedirhanoğlu - AK Parti

Hüseyin Olan - Yeşil Sol Parti

Semra Çağlar Gökalp - Yeşil Sol Parti



BOLU



Yüksel Coşkunyürek - AK Parti

Türker Ateş - CHP

İsmail Akgül - MHP



BURDUR



Adem Korkmaz - AK Parti

Mustafa Oğuz - AK Parti

İzzet Akbulut - CHP



BURSA 1. BÖLGE



Efkan Ala - AK Parti

Refik Özen - AK Parti

Ahmet Kılıç - AK Parti

Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti

Mustafa Yavuz - AK Parti

Kayıhan Pala - CHP

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP

Mehmet Atmaca - CHP

İsmet Büyükataman - MHP

Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti



BURSA 2. BÖLGE



Mustafa Varank - AK Parti

Ayhan Salman - AK Parti

Osman Mestan - AK Parti

Emel Gözükara Durmaz - AK Parti

Muhammet Müfit Aydın - AK Parti

Hasan Öztürk - CHP

Cemalaettin Kani Torun - CHP

Orhan Sarıbal - CHP

Feyzi Zırhoğlu - MHP

Hasan Toktaş - İYİ Parti



ÇANAKKALE



Ayhan Gider - AK Parti

İsmet Güneşhan - CHP

Özgür Ceylan - CHP

Rıdvan Uz - İYİ Parti



ÇANKIRI



Muhammet Emin Akbaşoğlu - AK Parti

Pelin Yılık - MHP



ÇORUM



Yusuf Ahlatçı - AK Parti

Oğuzhan Kaya - AK Parti

Mehmet Tahtasız - CHP

Vahit Kayrıcı - MHP



DENİZLİ



Cahit Özkan - AK Parti

Şahin Tin - AK Parti

Nilgün Ök - AK Parti

Gülizar Biçer Karaca - CHP

Şeref Arpacı - CHP

Sema Silkin Ün - CHP

Yasin Öztürk - İYİ Parti



DİYARBAKIR



Mehmet Galip Ensarioğlu - AK Parti

Mehmet Sait Yaz - AK Parti

Suna Kepolu Ataman - AK Parti

Mustafa Sezgin Tanrıkulu - CHP

Berdan Öztürk -YSP

Halide Türkoğlu - YSP

Osman Cengiz Çandar - YSP

Adalet Kaya - YSP

Serhat Eren - YSP

Sevilay Çelenk Özen -YSP

Mehmet Kamaç - YSP

Ceylan Akça Cupolo - YSP



DÜZCE



Ayşe Keşir - AK Parti

Ercan Öztürk - AK Parti

Talih Özcan - CHP



EDİRNE



Fatma Aksal - AK Parti

Ediz Ün - CHP

Ahmet Baran Yazgan - CHP

Mehmet Akalın - İYİ Parti



ELAZIĞ



Erol Keleş - AK Parti

Ejder Açıkkapı- AK Parti

Mahmut Rıdvan Nazırlı - AK Parti

Gürsel Erol - CHP

Semih Işıkver - MHP



ERZİNCAN



Süleman Karaman - AK Parti

Mustafa Sarıgül - CHP



ERZURUM



Selami Altınok - AK Parti

Fatma Öncü - AK Parti

Mehmet Emin Öz - AK Parti

Abdurrahim Fırat - AK Parti

Kamil Aydın - MHP

Meral Danış Beştaş - YSP



ESKİŞEHİR



Fatih Dönmez - AK Parti

Ayşen Gürcan - AK Parti

Utku Çakırözer - CHP

Jale Nur Süllü - CHP

İbrahim Arslan - CHP

İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti



GAZİANTEP



Abdulhamit Gül - AK Parti

Mehmet Eyup Özkeçeci - AK Parti

Ali Şahin - AK Parti

Derya Bakbak - AK Parti

Mesut Bozatlı- AK Parti

Şehzade Demir - AK Parti

İrfan Çelikaslan - AK Parti

Bünyamin Bozgeyik - AK Parti

Hasan Öztürkmen - CHP

Melih Meriç - CHP

Ertuğtul Kaya - CHP

Sermet Atay - MHP

Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti

Sevda Karaca Demir - YSP



GİRESUN



Nazım Elmas - AK Parti

Ali Temür - AK Parti

Elvan Işık Gezmiş - CHP

Ertuğrul Gazi Konal - MHP



GÜMÜŞHANE



Celalettin Köse - AK Parti

Musa Küçük - MHP



HAKKARİ



Vezir Coşkun Parlak - YSP

Öznur Bartın - YSP

Onur Düşünmez - YSP



HATAY



Adem Yeşildal - AK Parti

Abdulkadir Özel - AK Parti

Hüseyin Yayman - AK Parti

Kemal Karahan - AK Parti

Mehmet Güzelmansur - CHP

Nermin Yıldırım Kara - CHP

Servet Mullaoğlu - CHP

Necmettin Çalışkan - CHP

Lütfi Kaşıkçı - MHP

Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti

Can Atalay - TİP



IĞDIR



Cantürk Alagöz - AK Parti

Yılmaz Hun - YSP



ISPARTA



Mehmet Uğur Göksöz - AK Parti

Hikmet Yalım Halıcı - CHP

Hasan Basri Sönmez - MHP

Aylin Cesur - İYİ Parti



İSTANBUL 1. BÖLGE



Murat Kurum - AK Parti

Erkan Kandemir - AK Parti

Hasan Turan - AK Parti

Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti

Hulusi Şentürk - AK Parti

Hulki Cevizoğlu - AK Parti

Tuğba Işık Ercan - AK Parti

İsmail Erdem - AK Parti

Yahya Çelik - AK Parti

Behiye Eker - AK Parti

Serkan Bayram - AK Parti

Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti

Azmi Ekinci - AK Parti

Nurettin Alan - AK Parti

Oğuz Kaan Salıcı - CHP

Gamze Akkuş İlgezdi - CHP

Fethi Açıkel - CHP

Gökhan Günaydın CHP

Birol Aydın - CHP

Ahmet Ersagun Yücel - CHP

Elif Esen - CHP

Hasan Karal - CHP

Cemal Enginyurt - CHP

Selim Temurci - CHP

Ali Gökçek - CHP

Suat Özçağdaş - CHP

Edip Semih Yalçın - MHP

İzzet Ulvi Yönter - MHP

Nimet Özdemir - İYİ Parti

Burak Akburak - İYİ Parti

Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti

Sırrı Süreyya Önder - YSP

Kezban Konukçu - YSP

Sera Kadıgil - TİP

Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi



İSTANBUL 2. BÖLGE



Süleyman Soylu - AK Parti

Halit Yerebakan - AK Parti

Rabia İlhan - AK Parti

Önder Aksakal - AK Parti

Mustafa Demir - AK Parti

İsmail Emrah Karayel - AK Parti

Zafer Sırakaya - AK Parti

Büşra Paker - AK Parti

Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti

Derya Ayaydın - AK Parti

Adem Yıldırım - AK Parti

Sena Nur Çelik - AK Parti

Namık Tan - CHP

Yunus Emre- CHP

Gökan Zeybek - CHP

Enis Berberoğlu - CHP

Mustafa Kaya - CHP

Yüksel Mansur Kılınç - CHP

İsa Mesih Şahin - CHP

Evrim Rızvanlıoğlu - CHP

Celal Adan - MHP

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti

Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti

Cengiz Çiçek - YSP

Özgül Saki -YSP

Ahmet Şık - TİP

Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi



İSTANBUL 3. BÖLGE



Numan Kurtuluş - AK Parti

Özlem Zengin - AK Parti

Cüneyt Yüksel - AK Parti

Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti

Halis Dalkılıç - AK Parti

Rümeysa Kadak - AK Parti

Oğuz Üçüncü - AK Parti

Bayram Şenocak - AK Parti

Şamil Ayrım - AK Parti

Seda Gören Bölük - AK Parti

Nilhan Ayan - AK Parti

Yıldız Konal Süslü - AK Parti

Şengül Karslı - AK Parti

Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti

Engin Altay - CHP

Erdoğan Toprak - CHP

Türkan Elçi - CHP

İlhan Kesici - CHP

Zeynel Emre - CHP

Mustafa Yeneroğlu - CHP

Bülent Kaya - CHP

Doğan Demir - CHP

Özgür Karabat - CHP

Medeni Yılmaz - CHP

Turan Taşkın Özer - CHP

Feti Yıldız - MHP

İsmail Faruk Aksu - MHP

Ersin Beyaz - İYİ Parti

Seyithan İzsiz - İYİ Parti

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti

Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP

İskender Bayhan - YSP

Çiçek Otlu - YSP

Celal Fırat - YSP

Erkan Baş - TİP

Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi



İZMİR 1. BÖLGE



Mehmet Muharrem Kasaoğlu - AK Parti

Mahmut Atilla Kaya - AK Parti

Şebnem Bursalı - AK Parti

Mehmet Ali Çelebi - AK Parti

Yüksel Taşkın - CHP

Tuncay Özkan - CHP

Sevda Erdan Kılıç - CHP

Murat Bakan - CHP

Ednan Arslan - CHP

Seda Kaya Ösen - CHP

Haydar Altıntaş - CHP

Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti

Ümit Özlale - İYİ Parti

Burcugül Çubuk - YSP



İZMİR 2. BÖLGE



Eyyüp Kadir İnan - AK Parti

Fehmi Alpay Özalan - AK Parti

Ceyda Bölünmez Çankırı - AK Parti

Yaşar Kırkpınar - AK Parti

Gökçe Gökçen - CHP

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - CHP

Rahmi Aşkın Türeli - CHP

Mahir Polat - CHP

Mehmet Salih Uzun - CHP

Deniz Yücel - CHP

Mustafa Bilici - CHP

Taner Osmanağaoğlu - MHP

Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti

İbrahim Akın - YSP



KAHRAMANMARAŞ



Vahit Kirişçi - AK Parti

Ömer Oruç Bilal Debgici - AK Parti

Mevlüt Kurt - AK Parti

Tuba Köksal - AK Parti

Mehmet Şahin - AK Parti

Ali Öztunç - CHP

Zuhal Karakoç Dora - MHP

Turan Şahin - MHP



KARABÜK



Cem Şahin - AK Parti

Durmuş Ali Keskinkılıç - AK Parti

Cevdet Akay - CHP



KARAMAN



Selman Oğuzhan Eser - AK Parti

Osman Sağlam - AK Parti

İsmail Atakan Ünver - CHP



KARS



Adem Çalkın - AK Parti

İnan Akgün Alp - CHP

Gülüstan Kılıç Koçyiğit - Yeşil Sol Parti



KASTAMONU



Halil Uluay - AK Parti

Fatma Serap Ekmekci - AK Parti

Hasan Baltacı - CHP



KAYSERİ



Hulusi Akar - AK Parti

Ayşe Böhürler - AK Parti

Şaban Çopuroğlu - AK Parti

Murat Cahid Cıngı - AK Parti

Sayın Bayar Özsoy - AK Parti

Aşkın Genç - CHP

Mahmut Arıkan - CHP

İsmail Özdemir - MHP

Mustafa Baki Ersoy - MHP

Dursun Ataş - İYİ Parti



KIRIKKALE



Mustafa Kaplan - AK Parti

Ahmet Önal - CHP

Halil Öztürk - MHP



KIRKLARELİ



Ahmet Gökhan Sarıçam - AK Parti

Vecdi Gündoğdu - CHP

Fahri Özkan - CHP



KIRŞEHİR



Necmettin Erkan - AK Parti

Metin İlhan - CHP



KİLİS



Ahmet Salih Dal - AK Parti

Mustafa Demir - MHP



KOCAELİ



Sadettin Hülagü - AK Parti

Radiye Sezer Katırcıoğlu - AK Parti

Veysal Tipioğlu - AK Parti

Mehmet Akif Yılmaz - AK Parti

Cemil Yaman - AK Parti

Sami Çakır - AK Parti

Mühip Kanko - CHP

Harun Özgür Yıldızlı - CHP

Hasan Bitmez - CHP

Nail Çiler - CHP

Saffet Sancaklı - MHP

Lütfü Türkkan - İYİ Parti

Ömer Faruk Gergerlioğlu - Yeşil Sol Parti

Mehmet Aşıla - Yeniden Refah



KONYA



Tahir Akyürek - AK Parti

Orhan Erdem - AK Parti

Selman Özboyacı - AK Parti

Meryem Göka - AK Parti

Abdullah Ağralı - AK Parti

Mehmet Baykan - AK Parti

Ziya Altunyaldız - AK Parti

Latif Selvi - AK Parti

Mustafa Hakan Özer - AK Parti

Barış Bektaş - CHP

Hasan Ekici - CHP

Mustafa Kalaycı - MHP

Konur Alp Koçak - MHP

Ünal Karaman - İYİ PARTİ

Ali Yüksel - Yeniden Refah



KÜTAHYA



Adil Biçer - AK Parti

İsmail Çağlar Bayırcı - AK Parti

Mehmet Demir - AK Parti

Ali Fazıl Kasap - CHP

Ahmet Erbaş - MHP



MALATYA



Bülent Tüfenkci - AK Parti

İhsan Koca - AK Parti

İnanç Sira Karaölmeztoprak - AK Parti

Abdurrahman Babacan - AK Parti

Veli Ağbaba - CHP

Mehmet Celal Fendioğlu - MHP



MANİSA



Bahadır Yenişehirlioğlu - AK Parti

Murat Baybatur - AK Parti

Tamer Akkal - AK Parti

Ahmet Mücahit Arnıç - AK Parti

Özgür Özel - CHP

Ahmet Vehbi Bakıroğlu - CHP

Bekir Başevirgen - CHP

Selma Aliye Kavaf - CHP

Erkan Akçay - MHP

Şenol Suat - İYİ Parti



MARDİN



Faruk Kılıç - AK Parti

Muhammet Adak - AK Parti

Salihe Aydeniz - Yeşil Sol Parti

Kamuran Tanhan - Yeşil Sol Parti

Beritan Güneş Altın - Yeşil Sol Parti

George Aslan - Yeşil Sol Parti



MERSİN



Nureddin Nebati - AK Parti

Ali Kıratlı - AK Parti

Havva Siber Söylemez - AK Parti

Faruk Dinç - AK Parti

Ali Mahir Başarır - CHP

Gülcan Kış - CHP

Mehmet Emin Ekmen - CHP

Talat Dinçer - CHP

Hasan Ufuk Çakır - CHP

Levent Uysal - MHP

Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti

Ali Bozan - Yeşil Sol Parti

Perihan Koca - Yeşil Sol Parti



MUĞLA



Kadem Mete - AK Parti

Yakup Otgöz - AK Parti

Cumhur Uzun - CHP

Gizem Özcan - CHP

Süreyya Öneş Derici - CHP

Selçuk Özdağ - CHP

Metin Ergün - İYİ Parti



MUŞ



Mehmet Emin Şimşek - AK Parti

Sezai Temelli - Yeşil Sol Parti

Sümeyye Boz - Yeşil Sol Parti



NEVŞEHİR



Süleyman Özgün - AK Parti

Emre Çalışkan - AK Parti

Filiz Kılıç - CHP



NİĞDE



Cevahir Uzkurt - AK Parti

Ömer Fethi Gürer - CHP

Cumali İnce - MHP



ORDU



Mahmut Özer - AK Parti

İbrahim Ufuk Kaynak - AK Parti

Mustafa Hamarat - AK Parti

Seyit Torun - CHP

Mustafa Adıgüzel - CHP

Naci Şanlıtürk - MHP



OSMANİYE



Derya Yanık - AK Parti

Seydi Gülsoy - AK Parti

Asu Kaya Gedik - CHP

Devlet Bahçeli - MHP



RİZE



Muhammed Avcı - AK Parti

Harun Mertoğlu - AK Parti

Tahsin Ocaklı - CHP



SAKARYA



Lütfi Bayraktar - AK Parti

Çiğdem Erdoğan Atabek - AK Parti

Ali İnci - AK Parti

Ertuğrul Kocacık - AK Parti

Murat Kaya - AK Parti

Ayça Taşkent - CHP

Muhammet Levent Bülbül - MHP

Ümit Dikbayır - İYİ Parti



SAMSUN



Mehmet Muş - AK Parti

Çiğdem Karaaslan - AK Parti

Yusuf Ziya Yılmaz - AK Parti

Orhan Kırcalı - AK Parti

Ersan Aksu - AK Parti

Murat Çan - CHP

Mehmet Karaman - CHP

İlyas Topsakal - MHP

Erhan Usta - İYİ Parti



SİİRT



Mervan Gül - AK Parti

Tuncer Bakırhan - YSP

Sabahat Erdoğan Sarıtaş - YSP



SİNOP



Nazım Maviş - AK Parti

Barış Karadeniz - CHP



SİVAS



Abdullah Güler - AK Parti

Hakan Aksu - AK Parti

Rukiye Toy - AK Parti

Ulaş Karasu - CHP

Ahmet Özyürek - MHP



ŞANLIURFA



Bekir Bozdağ - AK Parti

Abdulkadir Emin Önen - AK Parti

Abdürrahim Dursak - AK Parti

Mehmet Ali Cevheri - AK Parti

Cevahir Asuman Yazmacı - AK Parti

İbrahim Eyyüpoğlu - AK Parti

Hikmet Başak - AK Parti

Mehmet Faruk Pınarbaşı - AK Parti

Mahmut Tanal - CHP

İbrahim Özyavuz - MHP

Mithat Sancar - YSP

Ömer Öcalan - YSP

Dilan Kunt Ayan - YSP

Ferit Şenyaşar - YSP



ŞIRNAK



Arslan Tatar - AK Parti

Nevroz Uysal Aslan - YSP

Mehmet Zeki İrmez - YSP

Ayşegül Doğan Dağlı - YSP



TEKİRDAĞ



Mestan Özcan - AK Parti

Gökhan Diktaş - AK Parti

Çiğdem Koncagül - AK Parti

Faik Öztrak - CHP

İlhami Özcan Aygün - CHP

Cem Avşar - CHP

Nurten Yontar- CHP

Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti



TOKAT



Yusuf Beyazıt - AK Parti

Mustafa Arslan - AK Parti

Cüneyt Aldemir - AK Parti

Kadim Durmaz - CHP

Yücel Bulut - MHP



TRABZON



Adil Karaismailoğlu - AK Parti

Mustafa Şen - AK Parti

Yılmaz Büyükaydın - AK Parti

Vehbi Koç - AK Parti

Sibel Suiçmez - CHP

Yavuz Aydın - İYİ Parti



TUNCELİ



Ayten Kordu - Yeşil Sol Parti



UŞAK



İsmail Güneş - AK Parti

Fahrettin Tuğrul - AK Parti

Ali Karaoba - CHP



VAN



Burhan Kayatürk - AK Parti

Kayhan Türkmenoğlu - AK Parti

Pervin Buldan - Yeşil Sol Parti

Zülküf Uçar - Yeşil Sol Parti

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit - Yeşil Sol Parti

Güldüren Varil - Yeşil Sol Parti

Mahmut Dindar - Yeşil Sol Parti



YALOVA



Ahmet Büyükgümüş - AK Parti

Meliha Akyol - AK Parti

Tahsin Becan - CHP



YOZGAT



Abdulkadir Akgül - AK Parti

Süleyman Şahan - AK Parti

İbrahim Ethem Sedef - MHP

Lütfullah Kayalar - İYİ Parti



ZONGULDAK



Muammer Avcı- AK Parti

Saffet Bozkurt - AK Parti

Ahmet Çolakaoğlu - AK Parti

Deniz Yavuzyılmaz - CHP

Eylem Ertuğ Ertuğrul - CHP







