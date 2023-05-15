Yeni milletvekilleri belli oldu! İşte 600 isim

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

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Yeni milletvekilleri belli oldu! İşte 600 isim
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15 Mayıs 2023 11:26
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 11:27
Türkiye 14 Mayıs seçim sonuçlarına kilitlendi. Seçim sonrası Meclis'e giren isimler de belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin (14 Mayıs 2023) resmi olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.

Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı.

Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.

İşte il il parti parti Meclis'te yer alacak 600 isim...


ADANA

ÖMER ÇELİK / AK PARTİ

AHMET ZENBİLCİ / AK PARTİ

SUNAY KARAMIK / AK PARTİ

ABDULLAH DOĞRU / AK PARTİ

FARUK AYTEK / AK PARTİ

ORHAN SÜMER / CHP

MÜZEYYEN ŞEVKİN / CHP

BURHANETTİN BULUT/ CHP

SADULLAH KISACIK / CHP

AYHAN BARUT / CHP

MUHARREM VARLI / MHP

AYŞE SİBEL ERSOY / MHP

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ

BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ / YEŞİL SOL PARTİ

ADIYAMAN

RESUL KURT / AK PARTİ

İSHAK ŞAN / AK PARTİ

MUSTAFA ALKAYIŞ / AK PARTİ

HÜSEYİN ÖZHAN / AK PARTİ

ABDURRAHMAN TUTDERE / CHP

AFYONKARAHİSAR

ALİ ÖZKAYA / AK PARTİ

İBRAHİM YURDUNUSEVEN / AK PARTİ

HASAN ARSLAN / AK PARTİ

BURCU KÖKSAL / CHP

MEHMET TAYTAK / MHP

HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ

AĞRI

RUKEN KİLERCİ / AK PARTİ

SIRRI SAKIK / YEŞİL SOL PARTİ

NEJLA DEMİR / YEŞİL SOL PARTİ

HEVAL BOZDAĞ / YEŞİL SOL PARTİ

AKSARAY

CENGİZ AYDOĞDU / AK PARTİ

HÜSEYİN ALTINSOY / AK PARTİ

RAMAZAN KAŞLI / MHP

TURAN YALDIR / İYİ PARTİ

AMASYA

HALUK İPEK / AK PARTİ

HASAN ÇİLEZ / AK PARTİ

REŞAT KARAGÖZ / CHP

ANKARA 1. BÖLGE

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ

JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ

MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ

ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ

GAMZE TAŞÇIER / CHP

DENİZ DEMİR / CHP

ONUR KONURALP / CHP

SADULLAH ERGİN / CHP

MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP

ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP

MEVLÜT KARAKAYA / MHP

KORAY AYDIN / İYİ PARTİ

AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ

ANKARA 2. BÖLGE

VEDAT BİLGİN / AK PARTİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ

ORHAN YEGİN / AK PARTİ

ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ

OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ

KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ

MURAT EMİR / CHP

İDRİS ŞAHİN / CHP

SEMRA DİNÇER / CHP

SADİR DURMAZ / MHP

ADNAN BEKER / İYİ PARTİ

ANKARA 3. BÖLGE

FUAT OKTAY / AK PARTİ

LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ

ÖMER İLERİ / AK PARTİ

ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ

AHMET FETHAN BAYKOÇ / AK PARTİ

TEKİN BİNGÖL / CHP

UMUT AKDOĞAN / CHP

MESUT DOĞAN / CHP

AYLİN YAMAN / CHP

YAŞAR YILDIRIM / MHP

YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ

KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ

ANTALYA

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / AK PARTİ

MUSTAFA KÖSE / AK PARTİ

TUBA VURAL ÇOKAL / AK PARTİ

KEMAL ÇELİK / AK PARTİ

ATAY USLU / AK PARTİ

İBRAHİM ETHEM TAŞ / AK PARTİ

SURURİ ÇORABATIR / CHP

CAVİT ARI / CHP

ALİYE COŞAR / CHP

SERAP YAZICI ÖZBUDUN / CHP

ŞERAFETTİN KILIÇ / CHP

MUSTAFA ERDEM / CHP

ABDURRAHMAN BAŞKAN / MHP

HİLMİ DURGUN / MHP

UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ

AYKUT KAYA / İYİ PARTİ

HAKKI SARUHAN OLUÇ / YEŞİL SOL PARTİ

ARDAHAN

KAAN KOÇ / AK PARTİ

ÖZGÜR ERDEM İNCESU / CHP

ARTVİN

FARUK ÇELİK / AK PARTİ

UĞUR BAYRAKTUTAN / CHP

AYDIN

MUSTAFA SAVAŞ / AK PARTİ

SEDA SARIBAŞ / AK PARTİ

ÖMER ÖZMEN / AK PARTİ

BÜLENT TEZCAN / CHP

HÜSEYİN YILDIZ / CHP

SÜLEYMAN BÜLBÜL / CHP

EVRİM KARAKOZ / CHP

ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ

BALIKESİR

İsmail Ok - AK Parti

Belgin Uygur - AK Parti

Mustafa Canbey - AK Parti

Ali Taylan Öztaylan - AK Parti

Ensar Aytekin - CHP

Serkan Sarı - CHP

Burak Dalgın - CHP

Ekrem Gökay Yüksel - MHP

Turhan Çömez - İYİ Parti

BARTIN

Yusuf Ziya Aldatmaz - AK Parti

Aysu Bankoğlu - CHP

BATMAN

Ferhat Nasıroğlu - AK Parti
Keskin Bayrındır - Yeşil Sol Parti
Zeynep Oduncu - Yeşil Sol Parti
Mehmet Rüştü Tiryaki - Yeşil Sol Parti
Nurten Ertuğrul - Yeşil Sol Parti

BAYBURT

Orhan Ateş - AK Parti

BİLECİK

Halila Eldemir - AK Parti
Yaşar Tüzün - CHP

BİNGÖL

Feyzi Berdibek - AK Parti
Zeki Korkutata - AK Parti
Ömer Faruk Hülakü - Yeşil Sol Parti

BİTLİS

Turan Bedirhanoğlu - AK Parti
Hüseyin Olan - Yeşil Sol Parti
Semra Çağlar Gökalp - Yeşil Sol Parti

BOLU 

Yüksel Coşkunyürek - AK Parti
Türker Ateş - CHP
İsmail Akgül - MHP

BURDUR

Adem Korkmaz - AK Parti
Mustafa Oğuz - AK Parti
İzzet Akbulut - CHP

BURSA 1. BÖLGE

Efkan Ala - AK Parti
Refik Özen - AK Parti
Ahmet Kılıç - AK Parti
Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti
Mustafa Yavuz - AK Parti
Kayıhan Pala - CHP
Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP
Mehmet Atmaca - CHP
İsmet Büyükataman - MHP
Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti

BURSA 2. BÖLGE

Mustafa Varank - AK Parti
Ayhan Salman - AK Parti
Osman Mestan - AK Parti
Emel Gözükara Durmaz - AK Parti
Muhammet Müfit Aydın - AK Parti
Hasan Öztürk - CHP
Cemalaettin Kani Torun - CHP
Orhan Sarıbal - CHP
Feyzi Zırhoğlu - MHP
Hasan Toktaş - İYİ Parti

ÇANAKKALE

Ayhan Gider - AK Parti
İsmet Güneşhan - CHP
Özgür Ceylan - CHP
Rıdvan Uz - İYİ Parti

ÇANKIRI

Muhammet Emin Akbaşoğlu - AK Parti
Pelin Yılık - MHP

ÇORUM

Yusuf Ahlatçı - AK Parti
Oğuzhan Kaya - AK Parti
Mehmet Tahtasız - CHP
Vahit Kayrıcı - MHP

DENİZLİ

Cahit Özkan - AK Parti
Şahin Tin - AK Parti
Nilgün Ök - AK Parti
Gülizar Biçer Karaca - CHP
Şeref Arpacı - CHP
Sema Silkin Ün - CHP
Yasin Öztürk - İYİ Parti

DİYARBAKIR

Mehmet Galip Ensarioğlu - AK Parti
Mehmet Sait Yaz - AK Parti
Suna Kepolu Ataman - AK Parti
Mustafa Sezgin Tanrıkulu - CHP
Berdan Öztürk -YSP
Halide Türkoğlu - YSP
Osman Cengiz Çandar - YSP
Adalet Kaya - YSP
Serhat Eren - YSP
Sevilay Çelenk Özen -YSP
Mehmet Kamaç - YSP
Ceylan Akça Cupolo - YSP

DÜZCE

Ayşe Keşir - AK Parti
Ercan Öztürk - AK Parti
Talih Özcan - CHP

EDİRNE

Fatma Aksal - AK Parti
Ediz Ün - CHP
Ahmet Baran Yazgan - CHP
Mehmet Akalın - İYİ Parti

ELAZIĞ

Erol Keleş - AK Parti
Ejder Açıkkapı- AK Parti
Mahmut Rıdvan Nazırlı - AK Parti
Gürsel Erol - CHP
Semih Işıkver - MHP

ERZİNCAN

Süleman Karaman - AK Parti
Mustafa Sarıgül - CHP

ERZURUM

Selami Altınok - AK Parti
Fatma Öncü - AK Parti
Mehmet Emin Öz - AK Parti
Abdurrahim Fırat - AK Parti
Kamil Aydın - MHP
Meral Danış Beştaş - YSP

ESKİŞEHİR

Fatih Dönmez - AK Parti
Ayşen Gürcan - AK Parti
Utku Çakırözer - CHP
Jale Nur Süllü - CHP
İbrahim Arslan - CHP
İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti

GAZİANTEP

Abdulhamit Gül - AK Parti
Mehmet Eyup Özkeçeci - AK Parti
Ali Şahin - AK Parti
Derya Bakbak - AK Parti
Mesut Bozatlı- AK Parti
Şehzade Demir - AK Parti
İrfan Çelikaslan - AK Parti
Bünyamin Bozgeyik - AK Parti
Hasan Öztürkmen - CHP
Melih Meriç - CHP
Ertuğtul Kaya - CHP
Sermet Atay - MHP
Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti
Sevda Karaca Demir - YSP

GİRESUN

Nazım Elmas - AK Parti
Ali Temür - AK Parti
Elvan Işık Gezmiş - CHP
Ertuğrul Gazi Konal - MHP

GÜMÜŞHANE

Celalettin Köse - AK Parti
Musa Küçük - MHP

HAKKARİ

Vezir Coşkun Parlak - YSP
Öznur Bartın - YSP
Onur Düşünmez - YSP

HATAY

Adem Yeşildal - AK Parti
Abdulkadir Özel - AK Parti
Hüseyin Yayman - AK Parti
Kemal Karahan - AK Parti
Mehmet Güzelmansur - CHP
Nermin Yıldırım Kara - CHP
Servet Mullaoğlu - CHP
Necmettin Çalışkan - CHP
Lütfi Kaşıkçı - MHP
Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti
Can Atalay - TİP

IĞDIR

Cantürk Alagöz - AK Parti
Yılmaz Hun - YSP

ISPARTA

Mehmet Uğur Göksöz - AK Parti
Hikmet Yalım Halıcı - CHP
Hasan Basri Sönmez - MHP
Aylin Cesur - İYİ Parti

İSTANBUL 1. BÖLGE

Murat Kurum - AK Parti
Erkan Kandemir - AK Parti
Hasan Turan - AK Parti
Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti
Hulusi Şentürk - AK Parti
Hulki Cevizoğlu - AK Parti
Tuğba Işık Ercan - AK Parti
İsmail Erdem - AK Parti
Yahya Çelik - AK Parti
Behiye Eker - AK Parti
Serkan Bayram - AK Parti
Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti
Azmi Ekinci - AK Parti
Nurettin Alan - AK Parti
Oğuz Kaan Salıcı - CHP
Gamze Akkuş İlgezdi - CHP
Fethi Açıkel - CHP
Gökhan Günaydın CHP
Birol Aydın - CHP
Ahmet Ersagun Yücel - CHP
Elif Esen - CHP
Hasan Karal - CHP
Cemal Enginyurt - CHP
Selim Temurci - CHP
Ali Gökçek - CHP
Suat Özçağdaş - CHP
Edip Semih Yalçın - MHP
İzzet Ulvi Yönter - MHP
Nimet Özdemir - İYİ Parti
Burak Akburak - İYİ Parti
Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
Sırrı Süreyya Önder - YSP
Kezban Konukçu - YSP
Sera Kadıgil - TİP
Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 2. BÖLGE

Süleyman Soylu - AK Parti
Halit Yerebakan - AK Parti
Rabia İlhan - AK Parti
Önder Aksakal - AK Parti
Mustafa Demir - AK Parti
İsmail Emrah Karayel - AK Parti
Zafer Sırakaya - AK Parti
Büşra Paker - AK Parti
Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti
Derya Ayaydın - AK Parti
Adem Yıldırım - AK Parti
Sena Nur Çelik - AK Parti
Namık Tan - CHP
Yunus Emre- CHP
Gökan Zeybek - CHP
Enis Berberoğlu - CHP
Mustafa Kaya - CHP
Yüksel Mansur Kılınç - CHP
İsa Mesih Şahin - CHP
Evrim Rızvanlıoğlu - CHP
Celal Adan - MHP
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
Cengiz Çiçek - YSP
Özgül Saki -YSP
Ahmet Şık - TİP
Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 3. BÖLGE

Numan Kurtuluş - AK Parti
Özlem Zengin - AK Parti
Cüneyt Yüksel - AK Parti
Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti
Halis Dalkılıç - AK Parti
Rümeysa Kadak - AK Parti
Oğuz Üçüncü - AK Parti
Bayram Şenocak - AK Parti
Şamil Ayrım - AK Parti
Seda Gören Bölük - AK Parti
Nilhan Ayan - AK Parti
Yıldız Konal Süslü - AK Parti
Şengül Karslı - AK Parti
Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti
Engin Altay - CHP
Erdoğan Toprak - CHP
Türkan Elçi - CHP
İlhan Kesici - CHP
Zeynel Emre - CHP
Mustafa Yeneroğlu - CHP
Bülent Kaya - CHP
Doğan Demir - CHP
Özgür Karabat - CHP
Medeni Yılmaz - CHP
Turan Taşkın Özer - CHP
Feti Yıldız - MHP
İsmail Faruk Aksu - MHP
Ersin Beyaz - İYİ Parti
Seyithan İzsiz - İYİ Parti
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP
İskender Bayhan - YSP
Çiçek Otlu - YSP
Celal Fırat - YSP
Erkan Baş - TİP
Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi

İZMİR 1. BÖLGE

Mehmet Muharrem Kasaoğlu - AK Parti
Mahmut Atilla Kaya - AK Parti
Şebnem Bursalı - AK Parti
Mehmet Ali Çelebi - AK Parti
Yüksel Taşkın - CHP
Tuncay Özkan - CHP
Sevda Erdan Kılıç - CHP
Murat Bakan - CHP
Ednan Arslan - CHP
Seda Kaya Ösen - CHP
Haydar Altıntaş - CHP
Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti
Ümit Özlale - İYİ Parti
Burcugül Çubuk - YSP

İZMİR 2. BÖLGE

Eyyüp Kadir İnan - AK Parti
Fehmi Alpay Özalan - AK Parti
Ceyda Bölünmez Çankırı - AK Parti
Yaşar Kırkpınar - AK Parti
Gökçe Gökçen - CHP
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - CHP
Rahmi Aşkın Türeli - CHP
Mahir Polat - CHP
Mehmet Salih Uzun - CHP
Deniz Yücel - CHP
Mustafa Bilici - CHP
Taner Osmanağaoğlu - MHP
Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti
İbrahim Akın - YSP

KAHRAMANMARAŞ

Vahit Kirişçi - AK Parti
Ömer Oruç Bilal Debgici - AK Parti
Mevlüt Kurt - AK Parti
Tuba Köksal - AK Parti
Mehmet Şahin - AK Parti
Ali Öztunç - CHP
Zuhal Karakoç Dora - MHP
Turan Şahin - MHP

KARABÜK

Cem Şahin - AK Parti
Durmuş Ali Keskinkılıç - AK Parti
Cevdet Akay - CHP

KARAMAN

Selman Oğuzhan Eser - AK Parti
Osman Sağlam - AK Parti
İsmail Atakan Ünver - CHP

KARS

Adem Çalkın - AK Parti
İnan Akgün Alp - CHP
Gülüstan Kılıç Koçyiğit - Yeşil Sol Parti

KASTAMONU

Halil Uluay - AK Parti
Fatma Serap Ekmekci - AK Parti
Hasan Baltacı - CHP

KAYSERİ

Hulusi Akar - AK Parti
Ayşe Böhürler - AK Parti
Şaban Çopuroğlu - AK Parti
Murat Cahid Cıngı - AK Parti
Sayın Bayar Özsoy - AK Parti
Aşkın Genç - CHP
Mahmut Arıkan - CHP
İsmail Özdemir - MHP
Mustafa Baki Ersoy - MHP
Dursun Ataş - İYİ Parti

KIRIKKALE

Mustafa Kaplan - AK Parti
Ahmet Önal - CHP
Halil Öztürk - MHP

KIRKLARELİ

Ahmet Gökhan Sarıçam - AK Parti
Vecdi Gündoğdu - CHP
Fahri Özkan - CHP

KIRŞEHİR

Necmettin Erkan - AK Parti
Metin İlhan - CHP

KİLİS

Ahmet Salih Dal - AK Parti
Mustafa Demir - MHP

KOCAELİ

Sadettin Hülagü - AK Parti
Radiye Sezer Katırcıoğlu - AK Parti
Veysal Tipioğlu - AK Parti
Mehmet Akif Yılmaz - AK Parti
Cemil Yaman - AK Parti
Sami Çakır - AK Parti
Mühip Kanko - CHP
Harun Özgür Yıldızlı - CHP
Hasan Bitmez - CHP
Nail Çiler - CHP
Saffet Sancaklı - MHP
Lütfü Türkkan - İYİ Parti
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Yeşil Sol Parti
Mehmet Aşıla - Yeniden Refah

KONYA

Tahir Akyürek - AK Parti
Orhan Erdem - AK Parti
Selman Özboyacı - AK Parti
Meryem Göka - AK Parti
Abdullah Ağralı - AK Parti
Mehmet Baykan - AK Parti
Ziya Altunyaldız - AK Parti
Latif Selvi - AK Parti
Mustafa Hakan Özer - AK Parti
Barış Bektaş - CHP
Hasan Ekici - CHP
Mustafa Kalaycı - MHP
Konur Alp Koçak - MHP
Ünal Karaman - İYİ PARTİ
Ali Yüksel - Yeniden Refah

KÜTAHYA

Adil Biçer - AK Parti
İsmail Çağlar Bayırcı - AK Parti
Mehmet Demir - AK Parti
Ali Fazıl Kasap - CHP
Ahmet Erbaş - MHP

MALATYA

Bülent Tüfenkci - AK Parti
İhsan Koca - AK Parti
İnanç Sira Karaölmeztoprak - AK Parti
Abdurrahman Babacan - AK Parti
Veli Ağbaba - CHP
Mehmet Celal Fendioğlu - MHP

MANİSA

Bahadır Yenişehirlioğlu - AK Parti
Murat Baybatur - AK Parti
Tamer Akkal - AK Parti
Ahmet Mücahit Arnıç - AK Parti
Özgür Özel - CHP
Ahmet Vehbi Bakıroğlu - CHP
Bekir Başevirgen - CHP
Selma Aliye Kavaf - CHP
Erkan Akçay - MHP
Şenol Suat - İYİ Parti

MARDİN

Faruk Kılıç - AK Parti
Muhammet Adak - AK Parti
Salihe Aydeniz - Yeşil Sol Parti
Kamuran Tanhan - Yeşil Sol Parti
Beritan Güneş Altın - Yeşil Sol Parti
George Aslan - Yeşil Sol Parti

MERSİN

Nureddin Nebati - AK Parti
Ali Kıratlı - AK Parti
Havva Siber Söylemez - AK Parti
Faruk Dinç - AK Parti
Ali Mahir Başarır - CHP
Gülcan Kış - CHP
Mehmet Emin Ekmen - CHP
Talat Dinçer - CHP
Hasan Ufuk Çakır - CHP
Levent Uysal - MHP
Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti
Ali Bozan - Yeşil Sol Parti
Perihan Koca - Yeşil Sol Parti

MUĞLA

Kadem Mete - AK Parti
Yakup Otgöz - AK Parti
Cumhur Uzun - CHP
Gizem Özcan - CHP
Süreyya Öneş Derici - CHP
Selçuk Özdağ - CHP
Metin Ergün - İYİ Parti

MUŞ

Mehmet Emin Şimşek - AK Parti
Sezai Temelli - Yeşil Sol Parti
Sümeyye Boz - Yeşil Sol Parti

NEVŞEHİR

Süleyman Özgün - AK Parti
Emre Çalışkan - AK Parti
Filiz Kılıç - CHP

NİĞDE

Cevahir Uzkurt - AK Parti
Ömer Fethi Gürer - CHP
Cumali İnce - MHP

ORDU

Mahmut Özer - AK Parti
İbrahim Ufuk Kaynak - AK Parti
Mustafa Hamarat - AK Parti
Seyit Torun - CHP
Mustafa Adıgüzel - CHP
Naci Şanlıtürk - MHP

OSMANİYE

Derya Yanık - AK Parti
Seydi Gülsoy - AK Parti
Asu Kaya Gedik - CHP
Devlet Bahçeli - MHP

RİZE

Muhammed Avcı - AK Parti
Harun Mertoğlu - AK Parti
Tahsin Ocaklı - CHP

SAKARYA

Lütfi Bayraktar - AK Parti
Çiğdem Erdoğan Atabek - AK Parti
Ali İnci - AK Parti
Ertuğrul Kocacık - AK Parti
Murat Kaya - AK Parti
Ayça Taşkent - CHP
Muhammet Levent Bülbül - MHP
Ümit Dikbayır - İYİ Parti

SAMSUN

Mehmet Muş - AK Parti
Çiğdem Karaaslan - AK Parti
Yusuf Ziya Yılmaz - AK Parti
Orhan Kırcalı - AK Parti
Ersan Aksu - AK Parti
Murat Çan - CHP
Mehmet Karaman - CHP
İlyas Topsakal - MHP
Erhan Usta - İYİ Parti

SİİRT

Mervan Gül - AK Parti
Tuncer Bakırhan - YSP
Sabahat Erdoğan Sarıtaş - YSP

SİNOP

Nazım Maviş - AK Parti
Barış Karadeniz - CHP

SİVAS

Abdullah Güler - AK Parti
Hakan Aksu - AK Parti
Rukiye Toy - AK Parti
Ulaş Karasu - CHP
Ahmet Özyürek - MHP

ŞANLIURFA

Bekir Bozdağ - AK Parti
Abdulkadir Emin Önen - AK Parti
Abdürrahim Dursak - AK Parti
Mehmet Ali Cevheri - AK Parti
Cevahir Asuman Yazmacı - AK Parti
İbrahim Eyyüpoğlu - AK Parti
Hikmet Başak - AK Parti
Mehmet Faruk Pınarbaşı - AK Parti
Mahmut Tanal - CHP
İbrahim Özyavuz - MHP
Mithat Sancar - YSP
Ömer Öcalan - YSP
Dilan Kunt Ayan - YSP
Ferit Şenyaşar - YSP

ŞIRNAK

Arslan Tatar - AK Parti
Nevroz Uysal Aslan - YSP
Mehmet Zeki İrmez - YSP
Ayşegül Doğan Dağlı - YSP

TEKİRDAĞ

Mestan Özcan - AK Parti
Gökhan Diktaş - AK Parti
Çiğdem Koncagül - AK Parti
Faik Öztrak - CHP
İlhami Özcan Aygün - CHP
Cem Avşar - CHP
Nurten Yontar- CHP
Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti

TOKAT

Yusuf Beyazıt - AK Parti
Mustafa Arslan - AK Parti
Cüneyt Aldemir - AK Parti
Kadim Durmaz - CHP
Yücel Bulut - MHP

TRABZON

Adil Karaismailoğlu - AK Parti
Mustafa Şen - AK Parti
Yılmaz Büyükaydın - AK Parti
Vehbi Koç - AK Parti
Sibel Suiçmez - CHP
Yavuz Aydın - İYİ Parti

TUNCELİ

Ayten Kordu - Yeşil Sol Parti

UŞAK

İsmail Güneş - AK Parti
Fahrettin Tuğrul - AK Parti
Ali Karaoba - CHP

VAN

Burhan Kayatürk - AK Parti
Kayhan Türkmenoğlu - AK Parti
Pervin Buldan - Yeşil Sol Parti
Zülküf Uçar - Yeşil Sol Parti
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit - Yeşil Sol Parti
Güldüren Varil - Yeşil Sol Parti
Mahmut Dindar - Yeşil Sol Parti

YALOVA

Ahmet Büyükgümüş - AK Parti
Meliha Akyol - AK Parti
Tahsin Becan - CHP

YOZGAT

Abdulkadir Akgül - AK Parti
Süleyman Şahan - AK Parti
İbrahim Ethem Sedef - MHP
Lütfullah Kayalar - İYİ Parti

ZONGULDAK

Muammer Avcı- AK Parti
Saffet Bozkurt - AK Parti
Ahmet Çolakaoğlu - AK Parti
Deniz Yavuzyılmaz - CHP
Eylem Ertuğ Ertuğrul - CHP

 

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