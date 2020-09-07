Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 21:07
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için