Yeni doğan bebeğinin adına İcardi koydu

Mersin'de Galatasaray tutkunu bir aile, yeni doğan bebeklerine Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin adını vererek, futbolseverlerin ve Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekti.

Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zehra Ay çiftinin bebeği, Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan Türk futbolunun "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim'in de doğduğu 4 Eylül'de dünyaya geldi.Galatasaray tutkunu aile, ikinci evlatlarına sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Icardi'nin adını verme kararı aldı.İl Nüfus Müdürlüğüne başvuran baba Ali Ay, bebeğinin kimlik kartındaki adını "Umut Halil İcardi" yazdırdı.Ay ailesi, bebekleriyle RAMS Park'ta Galatasaray'ın maçını izleyip Arjantinli yıldızla tanışmak istiyor.Baba Ali Ay, AA muhabirine, oğlunun Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede sevinçle karşılandığını söyledi.Oğluna verdiği isim nedeniyle çevreden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını anlatan Ay, şöyle konuştu:Anne Zehra Ay da ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek,dedi.Kıvanç Ay (13) da kardeşiyle RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini söyledi.Sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini dile getiren Ay, şunları kaydetti: