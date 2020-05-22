Yayıncı kuruluşun kararı; Garanti verin, 35 milyonu alın

Son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konuların başında koronavirüs döneminde yayıncı kuruluşun yapamadığı ödemeler geldi. Bilindiği gibi yayıncı kuruluş futbolun oynanmadığı dönemde kulüplere ödeme yapmadı. Maddi sıkıntılar içinde olan kulüpler, ödemelerin bir an önce yapılmasını istiyor. Yayıncı kuruluş ise liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bu garantinin verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin nakit olarak ödeneceği belirtildi.Yayıncı kuruluşun bu sezon sadece ödeme yapacağı 3 taksit kaldı. Bu taksitin toplamı 588 milyon Türk Lirası… TFF, 28 Mayıs'ta yapılacak son toplantıda liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamayacağı konusunda son kararı verecek. Süper Lig'de mücadele eden 18 kulüp de liglerin başlamasını istiyor.