Yasmin Erbil'in karantina pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından koronavirüs sebebiyle evde kaldığı anları gözler önüne serdi.
Küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yapan ve o anlarda çektiği fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, pozuna "Çıkmayacağım" notunu düştü.
Erbil, daha önce de evde ne kadar sıkıldığını anlatırken pijamaları pozlarını yayınlamıştı.
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Küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yapan ve o anlarda çektiği fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, pozuna "Çıkmayacağım" notunu düştü.
Erbil, daha önce de evde ne kadar sıkıldığını anlatırken pijamaları pozlarını yayınlamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın