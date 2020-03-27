Yasmin Erbil'in karantina pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından koronavirüs sebebiyle evde kaldığı anları gözler önüne serdi.Küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yapan ve o anlarda çektiği fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, pozuna "Çıkmayacağım" notunu düştü.Erbil, daha önce de evde ne kadar sıkıldığını anlatırken pijamaları pozlarını yayınlamıştı.