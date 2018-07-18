- Cengiz Durmuş: "Yankı, başarısıyla göğsümüzü kabarttı"

- Kakulia: "Kupayı Türkiye'ye getirmek çok büyük bir şey"

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaşan milli tenisçi, çeyrek final maçından sonra kupayı kazanacaklarına inandıklarını söyledi.Gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanını elde eden 17 yaşındaki Yankı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Etiler Saray Muhallebicisi'nde gerçekleştirilen toplantıya milli tenisçinin yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül ve milli tenisçinin antrenörü Nika Kakulia da katıldı.Turnuvaya katılmadan önce bazı şanssızlıklar yaşadığını belirten Yankı, "Hırvat partnerim turnuvadan 1 hafta önce sakat olduğu gerçekçesiyle bana eşlik edemeyeceğini söyledi. Ardından Koreli başka bir partnerle anlaştım ama o da turnuvadan 3 gün önce gelemeyeceğini belirtti. Nika ile ne yapacağımızı düşündük. Ardından Otto teklifimizi kabul etti ve Wimbledon'a onunla katıldık." dedi.Otto Virtanen'in Wimbledon'da teklerde 3. turda elenmesinin ardından konsantrasyonunu çiftlere verdiğini vurgulayan Yankı, "Onun teklerde 3. turda elenmesi benim için daha iyi oldu. Zor maçlar oynadık. Çeyrek final maçından sonra ise kupayı kazanacağımıza inandık. Ardından yarı final ve final maçından galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştık." ifadelerini kullandı.Tenise 6 yaşında Tekirdağ'da başladığını aktaran Yankı Erel, "Anne ve babam da tenis oynuyordu. Onların yönlendirmesiyle tenise ilgi duydum. Yaz okulu ile tenis eğitimime başladım. Ardından İsmail Ata hoca ile 1,5 yıl çalıştım. 11 yaşında TED Spor Kulübüne katıldım ve yaklaşık 3 yıl yatılı kaldım. Şimdi ise Garanti Koza Tenis Akademisinde devam ediyorum." diye konuştu.TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi Yankı ile gurur duyduklarını belirtti.Yıllardır uyguladıkları sistemin başarı getireceğine inandıklarını ve bunu savunmaya devam edeceklerini aktaran Durmuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, antrenörler, sporcular ve onların aileleri ile bunun mücadelesini verdik. Tenis ülkesi olma yolunda yaptığımız projelerin sonuç verdiğini görmenin keyfinin yaşıyoruz. Yankı özel bir sporcu. Gençlerde yaptı, büyüklerde de şampiyon olacak. Yankı, elde ettiği başarıyla göğsümüzü kabarttı. Onunla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Yankı Erel'in Tekirdağ'da başlayan tenis hayatında birçok aşamadan geçerek bu noktaya geldiğinin altını çizen Cengiz Durmuş, şunları söyledi:"Yankı, ABD Açık'ta oynayacak. Orada da yine aynı heyecanı yaşayacağız. 2018 Gençlik Olimpiyatları'na katılım hakkını elde etmiş görünüyor. Kararı Uluslararası Tenis Federasyonu bize bildirecek. Gençlerimize inanıyoruz. Birlikte hareket edeceğiz. Tüm problemleri aşabilecek bir yapıya dönüşeceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan federasyon yapısına sahibiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sporcuların ailelerinin çok desteği var. Her zaman 'Yapabilirim.' diyen sporcuların yanındayız. Yankı, Türkiye'de ortaya bir çıta koydu. Tabii ki bu, ona sorumluluk yüklüyor. 2018 FIFA Dünya Kupası finalinin olduğu gün Yankı'nın elde ettiği başarı büyük ses getirdi. Bu, özel ve kutsal bir iş yaptığımızın göstergesi."Yankı Erel'in antrenörü Nika Kakulia, genç tenisçinin şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirerek çok büyük bir iş başardığını kaydetti.Yankı'nın kazandığı başarının kendisi için gurur verici olduğunu ifade eden Kakulia, "Kupayı Türkiye'ye getirmek çok büyük bir şey. Benim için büyük gurur. 10 yıldır buradayım. Çok heyecanlıydık. Çok fedakarlıklar gösterdik. Çok zor maçlar çıkarttı Yankı. Sürekli yanındaydım ama asıl iş Yankı ve partnerindeydi. En iyisini kortta yaptılar ve başardılar. Onu yürekten tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.