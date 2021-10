Yamaç paraşütünün 'en iyi akrobasi pilotları' Fethiye'de buluşacak

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, hava sporlarının farklı branşlarındaki en iyi akrobasi pilotlarını Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araya getirecek.



Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenecek festival, her yıl dünyanın en iyi akrobasi pilotlarına ev sahipliği yapıyor.



Kuş adam, base jump ve yamaç paraşütü branşlarındaki pilotlar, 20-24 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde izleyenleri heyecanlandıracak gösteriler sunacak.



- 60 ülkeden 2 bin sporcunun katılması bekleniyor



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine festivale yaklaşık 60 ülkeden 2 bin sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.



Etkinlikte gökyüzünde birçok akrobasi gösterisinin yapılacağını aktaran Karaca, "Fethiye ve bölgemizi daha fazla tanıtabilmek için bu tür aktiviteleri yapıyoruz. Festivalin son gününde Türk Yıldızları gösteri sunacak. Birinci amacımız tanıtım, ikinci amacımız da bölgedeki konaklama tesislerimiz ve esnafımızın hareketliliğini ekim sonuna kadar sağlamak. Etkinlik, turizm sezonunun sonunda can suyu oluyor." ifadesini kullandı.



- Sporculara şov yapma fırsatı veriyor



Babadağ Teleferik Tesisi'nin Genel Müdürlüğünü yapan aynı zamanda base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ise Babadağ'dan uçuş yapacak olan yüzlerce sporcuya festival boyunca destek vereceklerini belirtti.



Yıllarca Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne sporcu olarak katıldığını, etkinliğe gelen sporcuların sezon boyunca geliştirdikleri becerilerini Fethiye'de sergilediklerini anlatan Koçak, şunları kaydetti:



"Etkinlik, sezon boyunca yeteneklerini keskinleştirmiş sporcuların gelip burada şov yapmalarına fırsat veriyor. Festivalde belki yeni dünya rekoru denemeleri yapılacak. Buraya yurt dışından gelen sporcular aynı zamanda bizim için tanıtım elçisi. Burada yaşadıkları tecrübeleri, uçuşları ve edindikleri arkadaşlıkları ülkelerine götürecekler. Türkiye'nin tanıtım yüzü olan Ölüdeniz, Babadağ, Lagün ve Kumburnu Plajı'nın dünyanın her yerine daha anlamlı, becerilerle süslenmiş şekilde dünyaya kendini bir kere daha gösterecek. Bu, Fethiye, Muğla ve Türkiye'nin dünya turizmine kendini ifade etmesi için büyük bir fırsat. Bu yüzden festival, her yıl bölgenin güncellenmiş görüntüsünü dünyaya bir kez daha sunma biçimimiz."





