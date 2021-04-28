Yalçın Koşukavak: 'Kimse şüphe etmesin!'

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 6-3 yenen Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, galip geldikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.



Koşukavak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin boyu kısaldıkça oyuncuların üzerinde baskı ve stresin arttığını belirtti.



Çok zor bir dönemde Kayserispor'un başına geldiğini dile getiren Koşukavak, "Kayseri'ye geleli henüz 48 saat oldu. Benim açımdan da her antrenörün açısından da böyle zor bir zamanda, hazırlık anlamında vakit olmayan zamanda zorlukları vardı. Üç günde bir maç olduğundan dolayı çok fazla prova yapamıyoruz. Bu kısa sürede işin teorik tarafından çok gittik." diye konuştu.



Ligde kalma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran Koşukavak, şunları kaydetti:



"Oyuncularıma oyuna sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. Oyunun geliştirmemiz gereken çok yeri var. Bu, 20 günlük bir yolculuk. Yolculuğun ilk başlangıç noktası burasıydı. Yolculuk önemli ama varış daha önemlidir. Ligde kazanmamız gerekiyor. Ligin başından beri çok kredi tüketmişiz. O yüzden bundan sonra Kayserispor'un ligde kalması adına ben ve oyuncularım elimizden ne geliyorsa tüm gücümüzle çalışıp yapacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın."



