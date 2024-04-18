Barcelona'da gözler Real Madrid derbisine çevrildi.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'in, PSG'ye elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oyuncuların motivasyonunun düşmesini istemediği belirtildi.



Xavi'nin, Real Madrid maçını yeni bir başlangıç olarak gördüğü ve bu doğrultuda futbolcularla konuşmalar yaptığı kaydedildi.



PSG'ye elenerek Devler Ligi'ne veda eden Barcelona, 21 Nisan Pazar günü ligde ezeli rakibi Real Madrid'e konuk olacak. El Clasico öncesi Barcelona, lider Real Madrid'in 8 puan gerisinde yer alıyor. [Real Madrid 78, Barcelona 70]





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