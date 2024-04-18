Xavi Hernandez'den El Clasico mesaisi

PSG'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'da gözler ligde oynanacak Real Madrid derbisine çevrildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Xavi Hernandez'den El Clasico mesaisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2024 15:58
Barcelona'da gözler Real Madrid derbisine çevrildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'in, PSG'ye elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oyuncuların motivasyonunun düşmesini istemediği belirtildi.

Xavi'nin, Real Madrid maçını yeni bir başlangıç olarak gördüğü ve bu doğrultuda futbolcularla konuşmalar yaptığı kaydedildi.

PSG'ye elenerek Devler Ligi'ne veda eden Barcelona, 21 Nisan Pazar günü ligde ezeli rakibi Real Madrid'e konuk olacak. El Clasico öncesi Barcelona, lider Real Madrid'in 8 puan gerisinde yer alıyor. [Real Madrid 78, Barcelona 70]

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery