Xabi Alonso için 3 dev devrede!

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, kulüplerinin yanı sıra Real Madrid ve Liverpool'un teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirmeye çalıştığını söyledi.



"3 TAKIM ÇALIŞIYOR"



Alman basınına konuşan Hoeness, "Alonso, büyük bir takımda teknik direktörlük yapabileceğini kanıtladı. Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool gibi kulüpler bunun üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Bayer Leverkusen'in başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Xabi Alonso'nun, kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bundesliga'da Bayern Münih'in 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.



3 TEKNİK DİREKTÖRÜN DURUMU



Bayern Münih'te Thomas Tuchel, Liverpool'da ise Jurgen Klopp sezon sonunda görevlerinden ayrılacak.



Real Madrid ise Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU