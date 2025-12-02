Xabi Alonso, Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun koltuğu tehlikede. Ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan başkent ekibi liderliği Barcelona'ya kaptırdı.

Barcelona'yı evinde 2-1 yenen Real Madrid, Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybetmişti. Alt sıralardaki takımlara karşı kazanmakta zorluk çeken eflatun beyazlılarda Xabi Alonso'nun yanı sıra milli futbolcu Arda Güler de eleştiriliyor. İspanyol gazeteciler ve taraftarlar, 20 yaşındaki yıldızın orta saha performansını yeterli bulmadı.

Xabi Alonso 3 Aralık çarşabma günü oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddialarını reddetti.

44 yaşındaki çalıştırıcı, performanslarından memnun olduğunu ve iki oyuncuyu da birlikte oynatmaya devam edeceğini söyledi.

Alonso, "Barcelona maçından ve Valencia maçından sonra şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite kaybettik, biraz enerji kaybettik ve hepimiz etkilendik, tüm oyuncular etkilendi. Ama birlikte oynayabilirler, birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar." ifadelerini kullandı.