02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
0-121'
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-021'
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Xabi Alonso, Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler ve Jude Bellingham'ın uyumsuz olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Xabi Alonso, Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun koltuğu tehlikede. Ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan başkent ekibi liderliği Barcelona'ya kaptırdı.
 
Barcelona'yı evinde 2-1 yenen Real Madrid, Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybetmişti. Alt sıralardaki takımlara karşı kazanmakta zorluk çeken eflatun beyazlılarda Xabi Alonso'nun yanı sıra milli futbolcu Arda Güler de eleştiriliyor. İspanyol gazeteciler ve taraftarlar, 20 yaşındaki yıldızın orta saha performansını yeterli bulmadı.
 
Xabi Alonso 3 Aralık çarşabma günü oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi.
 
İspanyol teknik adam, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddialarını reddetti.
 
44 yaşındaki çalıştırıcı, performanslarından memnun olduğunu ve iki oyuncuyu da birlikte oynatmaya devam edeceğini söyledi.
 
Alonso, "Barcelona maçından ve Valencia maçından sonra şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite kaybettik, biraz enerji kaybettik ve hepimiz etkilendik, tüm oyuncular etkilendi. Ama birlikte oynayabilirler, birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
