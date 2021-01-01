"Wolves, John Collins ve Aaron Gordon ile ilgileniyor" iddiası

Minnesota Timberwolves'un, Atlanta Hawks pivotu John Collins ve Orlando Magic forveti Aaron Gordon ile ilgilendiği bildirildi.



Uzun forvet pozisyonunu yükseltmek isteyen Wolves için, Collins ve Gordon'ın takas görüşmelerinde müsait olduğu düşünülüyor.



Charania'nın yaptığı açıklamaya göre:



"Minnesota'nın, Atlanta'dan John Collins ve Orlando'dan Aaron Gordon da dahil olmak üzere ligdeki bazı uzun forvetlere ilgi gösterdiği bildirildi. Her iki oyuncu da pazarda önemli fiyatlara bakıyor. Timberwolves, geçen ay şiddetli ayak bileği burkulmasından önce Magic'le Gordon ile alakalı önemli görüşmeler yapmıştı ve söz konusu görüşmelerin, geri dönüşüne yaklaşılan süreçte de devam etmesi bekleniyor."



31 Ocak'tan beri ayak bileği sakatlığı nedeniyle oynamayan 25 yaşındaki Gordon, 19 maçta 13.8 sayı, 7.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı. Dört yıllığı 80 milyon dolarlık anlaşmasının bir parçası olarak, gelecek sezon da sözleşme içinde bulunuyor.



23 yaşındaki Collins, ölü sezonda sınırlı serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor ve bu sezon maç başına 18.0 sayı, 7.6 ribaund, 1.4 asist ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.



