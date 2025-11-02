Wolverhampton ayrılığı açıkladı: Vitor Pereira!

İngiltere Premier Lig'de beklenen ayrılık gerçekleşti.



Kabus gibi bir sezon yaşayan Wolverhampton, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu.





Öte yandan Wolves, Pereira ile birlikte görev yapan 8 yardımcı antrenörün de kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Yeni teknik direktör belli olana kadar, U21 antrenörü James Collins ile U18 hocası Richard Walker, geçici olarak takımın başında olacak.





Kulüp başkanı Jeff Shi ise şu ifadeleri kullandı:





"Vitor ve ekibi, geçtiğimiz sezon zorlu bir dönemde bize büyük katkı sağladı. Emekleri için minnettarız. Ancak ne yazık ki bu sezonki başlangıç beklentilerin altında kaldı. Teknik ekibe zaman tanımamıza rağmen artık bir değişim gerekiyordu. Kendilerine başarılar diliyoruz."



PEREIRA BU SEZON NE YAPTI?



57 yaşındaki Pereira yönetimindeki Wolverhampton, 2025-26 sezonunda Premier Lig'de çıktığı 10 maçta da galibiyet alamadı. (8M, 2B)



