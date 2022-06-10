Witsel'in Galatasaray'a bedeli: 7.5 milyon Euro

Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray'da transferin ilk sırasına dünyaca ünlü Belçikalı ön libero Axel Witsel yazıldı.



Galatasaray'daki seçimi bekleyen 33 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten talep ettiği mali şartlar da ortaya çıktı. 2.5 milyon Euro garanti paradan 3 yıllık sözleşme isteyen Witsel'in toplam maliyeti 7.5 milyon Euro (140 milyon TL).



Bu transferin gerçekleşmesi, yeni yönetimin kararına bağlı. Belçikalı yıldız, milli takıma çağrılmaya devam ediyor. Son olarak Polonya'ya 1 gol atan Axel Witsel, Belçika'da başladığı futbol kariyerinde Portekiz, Rusya, Çin ve Almanya maceraları yaşarken kendisine 90 milyon Euro'ya yakın bonservis ödendi.





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