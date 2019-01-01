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Wiseman, "en güvenli Draft seçimlerinden biri" olarak görülüyor

Eski Memphis Üniversitesi pivotu James Wiseman'ın, bazı NBA yöneticileri tarafından yaklaşan Draft'ta "daha güvenli seçimlerden biri" olarak kabul edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski Memphis Üniversitesi pivotu James Wiseman'ın, bazı NBA yöneticileri tarafından yaklaşan Draft'ta "daha güvenli seçimlerden biri" olarak kabul edildiği açıklandı.

2019-20 sezonu, 2019-20 normal sezonunun başlamasından neredeyse bir yıl sonra sona erdi ve şimdi takımlar, 18 Kasım'da gerçekleşecek olan NBA Draftı'na odaklanıyor.

Draft panolarının üst sıralarında kesin bir seçim olmadığından ötürü, NBA ekipleri 2020 NBA Draftı'ndaki en güvenli seçimlere yönelebilir.

The Athletic'den Sam Vecenie'ye göre, bu seçimlerden biri, çeşitli NBA yöneticilerinin belirttiği üzere, Draft'taki daha güvenli seçimlerden biri olarak kabul edilen James Wiseman olabilir:

"Wiseman'ın Miami'de antrenman yaptığını gören kaynaklarla konuştuktan sonra, oyunuyla ilgili gerçek bir coşku var. Antrenmanlarda ve diğer üst düzey NBA Draft oyuncularıyla beraber oyunlarla dominant görünüyordu. Konuştuğum birçok yönetici, aslında Wiseman'ın Draft'taki daha güvenli oyuncular arasında olduğunu düşünüyor."

Wiseman, Memphis Üniversitesi'ne üst düzey olarak lanse edilen bir oyuncu olarak katılmış. Uygunluk sorunları ile uğraşmadan önce, NCAA'da üç maç oynamıştı.

Tenesee çıkışlı oyuncu, ortalama 19.7 sayı, 10.3 ribaund ve 3.0 blok ile oynamıştı.


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