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Wimbledon turnuvasında servet dağıtılacak

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon tenis turnuvasında bu sene ödüllerde artış olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
Wimbledon turnuvasında servet dağıtılacak
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01 Mayıs 2018 15:35
Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'da bu yıl ödüllerde yüzde 7,6 artış yaşanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2-15 Temmuz'da düzenlenecek turnuvanın toplam ödül miktarı, yüzde 7,6 artırılarak 34 milyon sterline (yaklaşık 190 milyon lira) çıkarıldı.

Bu yıl 132'ncisi düzenlenecek turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaşan sporcuların alacağı ödül ise 2,2 milyondan 2,25 milyon sterline yükseltildi.

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