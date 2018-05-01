Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'da bu yıl ödüllerde yüzde 7,6 artış yaşanacak.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2-15 Temmuz'da düzenlenecek turnuvanın toplam ödül miktarı, yüzde 7,6 artırılarak 34 milyon sterlineçıkarıldı.Bu yıl 132'ncisi düzenlenecek turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaşan sporcuların alacağı ödül ise 2,2 milyondan 2,25 milyon sterline yükseltildi.