Wimbledon'da finalin adı: Djokovic-Alcaraz

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.



Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.



Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.



