Wimbledon'da finalin adı: Djokovic-Alcaraz

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da finalistler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wimbledon'da finalin adı: Djokovic-Alcaraz
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14 Temmuz 2023 20:52
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 21:12
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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