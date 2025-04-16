Atlanta Hawks'ın yıldız oyun kurucusu Trae Young, Salı günü oynanan ve Orlando Magic'e 120-95 kaybettikleri play-in turnuvası maçında, arka arkaya aldığı iki sportmenlik dışı teknik faul sonucu oyundan ihraç edildi.



Young ilk olarak, yaptığı bir turnike sonrası topu hakem James Williams'a fırlattığı için teknik faul aldı. Ardından başka bir hakeme doğru topa sert şekilde vurduğu için ikinci teknik faulü alarak oyundan atıldı.



Maç sonrası basına açıklama yapan hakem Williams, "İkinci teknik faulü, topa vurup oyunun ciddiyetini alaya alacak şekilde davranmasından dolayı verdik. Bu sırada, ilk teknik faul için serbest atış atılıyordu," ifadelerini kullandı.



NBA kurallarına göre, bir maçta iki teknik faul alan oyuncular oyundan ihraç ediliyor. Young oyundan atılmadan önce 28 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.



The Associated Press'e konuşan Young, "Bazen hakemlere tepki gösterdiğimde bu sadece kendim için değil, takım arkadaşlarım içindir. Dyson Daniels gibi isimler hak ettikleri saygıyı görmüyor. Faul varsa, çalınmalı. Benim için hepsi bu," dedi.



Hawks koçu Quin Snyder ise maç sonrası Young'ın soyunma odasında takıma hitap ettiğini belirterek, "Kendini tutması gerektiğini vurguladı. Bu tür sorumlulukları hızla üstlenir. Ancak maç zaten kontrolümüzden çıkmıştı. Bu play-off basketbolu. Zorluklar olacak ve biz bunlarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz," dedi.



Hawks, play-in turnuvasında Chicago Bulls veya Miami Heat ile karşılaşıp kazanırsa, 1 numaralı seri başı Cleveland Cavaliers ile eşleşecek.



