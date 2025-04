Williams sendromlu Osman Nuri, engellerini sporla aşıyor

Nadir görülen hastalıklardan Williams sendromu nedeniyle hareket etmekte ve oturmakta zorluk yaşayan 12 yaşındaki Osman Nuri Aktaş, bir yıl önce başladığı koşu sporuyla engellerinin üstesinden geliyor.



Denizli'de yaşayan Aktaş ailesinin 2 çocuğundan biri olan Osman Nuri'ye, yedinci kromozomdaki kopuklukla ortaya çıkan bir rahatsızlık olan "Williams sendromu" teşhisi konuldu.



Zihinsel engellilik, öğrenme ve büyüme sorunlarına neden olan Williams sendromu nedeniyle yaşı ilerledikçe fiziksel sorunları artan 6. sınıf öğrencisi Osman Nuri, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan özel sporcular atletizm antrenörü Büşra Ertuğ'un tavsiyesiyle koşu sporuna yönlendirildi.



Azmi ve kararlılığıyla kısa sürede fiziksel sorunları azalan ve hareket kabiliyeti artan Osman Nuri, Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği müsabakalarında 200 metre koşu branşında birinci oldu.



Özel Sporcular Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakalarına katılmak üzere Karaman'a gelen Osman Nuri Aktaş, AA muhabirine, spor yapmayı çok sevdiğini söyledi.



Sporun kendisi için çok önemli olduğunu ve her zaman yapmak istediğini belirten Osman Nuri, "Spor çok iyi bir şey, çok seviyorum. Koşularda her zaman birinci olmak ve derece yapmak istiyorum." dedi.



"Spor kronik rahatsızlıklarına da iyi geliyor"



Anne Ayşe Aktaş ise oğluna 3 yaşında Williams sendromu teşhisi konulduğunu anlattı.



Williams sendromunun nadir görülen bir hastalık olduğunu, Osman Nuri'nin bu nedenle çeşitli zorluklar yaşadığını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:



"Osman'ın, yeme sıkıntısı, tansiyon, şeker ve denge sorunu gibi kronik rahatsızlıkları var. Osman oturamıyor ve ayaklarını düzgün tutamıyordu. Doktorlar lif kısalığı olduğunu söyledi. Fizik tedaviye başladık. Ardından Büşra hocamızla spora başladık. Çocuklarımızın spor sayesinde aktif olup hayata karışması çok önemli. Osman şimdi daha rahat. Spor kronik rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Engelli aileleri çocuklarının durumunu kabullenip onları hayatın içine karıştırmak için ellerinde geleni yapmalı. Osman spora başlamadan önce düzgün oturamayan bir çocuktu. Spora başladığımızdan beri rahat oturup, koşabilen bir çocuk oldu. Çok gelişme gösterdiğini düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek."



Özel sporcular atletizm antrenörü Büşra Ertuğ da Osman'ın sporla büyük gelişme gösterdiğini bildirdi.



Osman Nuri'nin çok azimli bir çocuk olduğunu aktaran Ertuğ, şöyle konuştu:



"Osman Nuri ilk geldiğinde oturamıyor ve koşamıyordu. Önce esneme hareketleriyle, temel motor becerilerini çalıştırdık. Ardından yürüme adımları çalıştık ve koşu pistine girdik. Osman Nuri'nin azmini görünce atletizm branşından devam ettik. Şu an akranlarına göre çok iyi bir seviyede. Türkiye şampiyonaları, uluslararası şampiyonalara katılacağımızı düşünüyorum. Spor her zaman çocuklarımızı iyileştiriyor."