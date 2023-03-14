Phoenix Suns koçu Monty Williams, ayak bileğinden sakatlandığı için kadro dışı kalan Kevin Durant'in oynamak istediğini söyledi.



Williams, bir süre önce yaşadığı ayak bileği sakatlığının iyileşme sürecinde bulunan Durant'in ilerleme kaydettiğini ve şu anda oynamak istediğini açıkladı:



"Kevin oynamak istiyor. Böyle şeylere cevap vermekten nefret ediyorum çünkü bir şey söylersem, manşetlere düşüyor değil mi? Bence bu onun oynamayı ne kadar çok istediğini gösteriyor. İlerleme kaydettiği dışında pek fazla rapor almadım."



Durant, sakatlanmadan önce Phoenix formasıyla oynadığı üç maçta 26.7 sayı, 7.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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