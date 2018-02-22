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West Ham'dan Çin'e transfer oluyor!

Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Portekizli savunma oyuncusu Jose Fonte, 5.5 milyon Euro'ya Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham'dan Çin'e transfer oluyor!
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22 Şubat 2018 19:29
West Ham'ın Portekizli defansı Jose Fonte, Çin Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer oluyor. Çin takımının, Fonte için West Ham'a 5.5 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

''ARTIK 34 YAŞINDAYIM...''

Dalian Yifang ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için Çin'e giden Fonte, ''Artık 34 yaşına geldim. Kariyerimde 500-600 maç oynadım. Futbol için çok şey yaptım. Bu pozisyonda bu kadar şey başarmak zordur. Benim için bir şey fark etmeyecek. Aynı kişiyim ama farklı yerde olacağım'' diye konuştu.

Geçen sezon Slaven Bilic tarafından 9 milyon Euro ödenerek West Ham'a transfer olan Fonte, bu sezon Premier Lig'de 8 maçta görev aldı.



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