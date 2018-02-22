'ın Portekizli defansı, Çin Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer oluyor. Çin takımının, Fonte için West Ham'a 5.5 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.Dalian Yifang ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için Çin'e giden Fonte, ''Artık 34 yaşına geldim. Kariyerimde 500-600 maç oynadım. Futbol için çok şey yaptım. Bu pozisyonda bu kadar şey başarmak zordur. Benim için bir şey fark etmeyecek. Aynı kişiyim ama farklı yerde olacağım'' diye konuştu.Geçen sezon Slaven Bilic tarafından 9 milyon Euro ödenerek West Ham'a transfer olan Fonte, bu sezon Premier Lig'de 8 maçta görev aldı.