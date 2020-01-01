West: "Bosh ve Bargnani, bugünün NBA'inde harika olurlardı"

Eski NBA oyuncusu David West, eski Toronto Raptors oyuncuları Chris Bosh ve Andrea Bargnani'nin bugünün NBA'inde çok daha iyi bir konumda olabileceklerini söyledi.



NBA, 2000'lerin başlarından ve ortalarından bu yana büyük değişikliklere uğradı. Kurallar değişti ve artık uzunların oyuna karşı, 15 yıl öncesine göre çok daha kolay ve farklı bir yaklaşımı var.



David West, Ryan Hollins ve Etan Thomas gibi birkaç eski NBA oyuncusu kısa süre önce BasketballNews.com'da yer aldılar ve bugünün liginde kuralların uzunların lehine nasıl değiştiğine ilişkin birkaç konuyu tartıştılar.



West, kadrosunda Andrea Bargnani ve Chris Bosh olan Toronto Raptors da dahil olmak üzere eski kuralların bazı oyuncuların kariyerlerini ve takımlarını nasıl etkilediği hakkında konuştu.



West, takımın zamanının ilerisinde olduğuna inandığını ve orijinal konseptinden beş, altı veya yedi yıl sonra oynamış olsalardı, Raptors'ın, Bargnani ve Bosh'un boyalı alandaki yetenekleri göz önüne alındığında ligin geri kalanı için bir problem oluşturacağını açıkladı:



"Geçen gün bunu düşünüyordum. (Andrea) Bargnani ve (Chris) Bosh Toronto'dayken, bir arada başarılı olamamalarının nedeni, NBA'in onları dövmemize (fiziksel olarak) izin vermesiydi! Bargnani'yi dövüyorduk ve Bosh'a vücut koymamıza izin veriyorlardı.



Şu anda Bosh ve Bargnani, bugünün NBA'inde, lige geldikleri gibi herkesi dağıtırlardı. Onları savunmak neredeyse imkansızdı. Ciddiyim. Bargnani'nin başarılı bir kariyere sahip olmamasının tek nedeni, hakemlerin benim gibi adamların onu dövmesine izin vermesiydi!"



"Bargnani bugün oynasa harika olurdu, çünkü korunuyor olurdu. Ryan, belki hatırlarsın, üçlük çizgisinin orada topu bir tarafa doğru aşağıda tutup, bir anda öbür tarafa kaçmaya çalıştığında, onu iki kolundan da tutabiliyorduk ve bize faul çalmıyorlardı."



"O ZAMANLAR BUNLARA FAUL ÇALINMAZDI"



Bargnani'nin bugünkü NBA'de başarılı olmak için gerçek şansı hakkındaki soru West, yorumlarına arka çıktı ve o dönemde bugün olduğundan çok daha fazla temas olduğunu ve bunun Andrea'nın hayatını zorlaştırdığını söyledi:



"Birçok faule maruz kalırdı çünkü, dediğim gibi, oyuncuların üzerine ellerinizi koyamıyordunuz. Biz de dış alanda onu, ön kolumuzu karnına koyarak savunuyorduk. Bunlara faul falan çalmazlardı. Raptors, zamanının beş, altı, yedi yıl kadar ötesindeydi."



