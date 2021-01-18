Wesley Sneijder, futbol dünyasına dönüyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda ikinci ligi Eerstedivisie'de yer alan FC Den Bosch ile futbol dünyasına geri dönmeye hazırlanıyor.Omroep Brabant'a konuşan FC Den Bosch'un yatırımcısı Ebert dollovoet, "Wesley Sneijder ile konuşuyoruz. FC Den Bosch'ta neler yapabileceğimize dair bir sohbetimiz oldu." dedi.FC Den Bosch'un finansal işlerden sorumlu yöneticisi Peter Poirters ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü, şu an bir gizlilik gerekiyor." ifadelerini kullandı.Haberin detaylarında Wesley Sneijder'in de FC Den Bosch'ta danışman veya sportif direktörlük benzeri bir görev ile de olsa futbol dünyasına geri dönmek için istekli olduğu belirtilid.Ajax, Real Madrid ve Inter'de oynayan Wesley Sneijder, Ocak 2013 - Ağustos 2017 tarihleri arasında Galatasaray formasını terletti. Sneijder, Galatasaray'dan Nice'e ve oradan Al-Gharafa'ya transfer olduktan sonra Ağustos 2019'da futbolu bıraktı.