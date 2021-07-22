Wesley Sneijder: "Bu oyun Galatasaray'a yakışmıyor"

Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların PSV Eindhoven maçındaki oyununu eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Wesley Sneijder: 'Bu oyun Galatasaray'a yakışmıyor'
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22 Temmuz 2021 01:45
PSV Eindhoven'ın Galatasaray'ı 5-1 yendiği mücadeleyi Hollanda'da RTL 7 kanalında yorumlayan Wesley Sneijder, eski takımının görüntüsünün kendisini şoke ettiğini söyledi.

Sahada Galatasaray'a yakışmayan bir oyun olduğunu belirten Hollandalı efsane, "Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Sneijder maç öncesinde de "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğim" sözleriyle sevgisini göstermişti.


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