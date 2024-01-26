Washington Post'tan Fatih Terim övgüsü

ABD'nin köklü gazetesi Washington Post, Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim hakkında bir makale yayımladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Washington Post'tan Fatih Terim övgüsü
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26 Ocak 2024 19:08
Son güncelleme 26 Ocak 2024 19:10
ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'ta, Panathinaikos'u yöneten Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

"Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan'ı sallıyor" başlığıyla yayına sunulan makaleden öne çıkan detaylar şu şekilde;

''İMPARATOR LAKABI''

Yayımlanan yazıda Fatih Terim'in 'İmparator' lakabından bahsedilerek, ''Galatasaray'da teknik direktör olarak sekiz şampiyonluk kazanan eski Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, seri başarılarından dolayı "İmparator" lakabını kazandı.'' ifadeleri kullanıldı. 

FATİH TERİM KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Yazının devamında, Panathinaikos'ta Fatih Terim'in ocak ayında Yunanistan Milli Takım kaptanı Bakasetas'ı kadrosuna kattığı ve Panathinaikos'un savunmasını güçlendirmek adına Türk milli takımı oyuncusu Samet Akaydın ve Polonyalı kaleci Bartlomiej Dragowski ile sözleşme imzalandığı ve şu ana dek takımıyla sadece 1 yenilgi aldığı belirtildi.

MAÇ SONU SÖYLEDİĞİ SÖZLER GÜNDEM OLDU

Fatih Terim'in takımın başına gelerek büyük bir çıkış yakalandığı belirtilen makalede, Yunanistan Kupası'nda Atromitos'a karşı alınan ilk mağlubiyetin ardından Fatih Terim'in o maç sonunda söylediği sözler vurgulandı.

Hafta sonunda oynanacak PAOK maçına atıfta bulunulan sözlerin yayımlandığı yazıda Fatih Terim'in ''Panathinaikos böyle oynadığı sürece kimse üzülmesin. PAOK'tan korkmayacağız" sözleri ön plana çıkarıldı.

Son olarak makalede Fatih Terim'in Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine de değinilerek, Fatih Terim'in Atina'da, Yunanistan ile memleketi Türkiye arasında sık sık gerilen ilişkiler hakkında yorum yapmaktan kaçınmaya özen gösterdiği ifade edildi.

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