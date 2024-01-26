Washington Post'tan Fatih Terim övgüsü

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'ta, Panathinaikos'u yöneten Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.başlığıyla yayına sunulan makaleden öne çıkan detaylar şu şekilde;Yayımlanan yazıda Fatih Terim'in 'İmparator' lakabından bahsedilerek,ifadeleri kullanıldı.Yazının devamında, Panathinaikos'ta Fatih Terim'in ocak ayında Yunanistan Milli Takım kaptanı Bakasetas'ı kadrosuna kattığı ve Panathinaikos'un savunmasını güçlendirmek adına Türk milli takımı oyuncusu Samet Akaydın ve Polonyalı kaleci Bartlomiej Dragowski ile sözleşme imzalandığı ve şu ana dek takımıyla sadece 1 yenilgi aldığı belirtildi.Fatih Terim'in takımın başına gelerek büyük bir çıkış yakalandığı belirtilen makalede, Yunanistan Kupası'nda Atromitos'a karşı alınan ilk mağlubiyetin ardından Fatih Terim'in o maç sonunda söylediği sözler vurgulandı.Hafta sonunda oynanacak PAOK maçına atıfta bulunulan sözlerin yayımlandığı yazıda Fatih Terim'insözleri ön plana çıkarıldı.Son olarak makalede Fatih Terim'in Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine de değinilerek, Fatih Terim'in Atina'da, Yunanistan ile memleketi Türkiye arasında sık sık gerilen ilişkiler hakkında yorum yapmaktan kaçınmaya özen gösterdiği ifade edildi.